Raadiohommikus: finantsvabadust ihkav taksojuht Repinski

Martin Repinski on hakanud rahvasaadiku töö kõrvalt taksot sõitma. Foto: Andres Haabu

Riigikogu liige Martin Repinski sõidab rahvasaadiku töö kõrvalt musta Mersuga taksot. Tema plaan: ajada seeläbi kuus kokku 2000 lisaeurot, lükata see kõik aktsiatesse, teenida iga aasta kopsakad 20% tootlust ning veereda diiselmootori tasase jõrina saatel finantsvabadusse. Küsime homses hommikuprogrammis Repinskilt, kuidas ta oma teguviisi põhjendab.

Lisaks uurime Ameerika motivatsioonikõneleja Tony Robbinsi õpetustest tiivustatud keskerakondlaselt otse: mis väärtpabereid ta ostab, et niisugust tootlust nautida? Lisaks pärime Repinskilt, kuidas ta täiskoormusega taksojuhi töö tegemise ning samal ajal riigikogust palga saamise oma peas enda jaoks klappima paneb.

CBRE Eesti ärikinnisvara investeeringute juhilt Tõnis Teinemaalt uurime Tallinna ärikinnisvara tänavuste väljavaadete kohta. Kui karmi konkurentsi linnahallile võib ennustada? Millised piirkonnad tõotavad sel aastal kõige jõudsamalt areneda? Kas jutud sellest, et pealinnas saavad krundid otsa, on liialdatud?

Teemasid, mis kolme tunni jooksul jutuks võetakse, on mõistagi veel. Hommikuprogrammi teevad Äripäeva ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". SEB majandusanalüütikud Mihkel Nestor ja Peeter Koppel räägivad saates sellest, kuidas maailmamajandus ja muutused Eestit, Eesti ettevõtteid ja ka elanikke üldiselt puudutavad. Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime ajakirjandusõigusest ja sellest, millised õiguslikud ohud varitsevad ajakirjanikke nende igapäevatöös. Jutuks tuleb, kuidas lahendada arusaamatusi ajakirjanike ja allikate vahel. Samuti defineerime, mis on nõudekiri ja kui levinud on ajakirjaniku ja väljaande vastu hagi esitamine. Külalised jagavad soovitusi, millal on mõistlik vestlustesse kaasata advokaat ja millal suhtekorraldaja.

Saates kommenteeritakse ka ajakirjandusega seotud kohtulahendeid meilt ja mujalt ning meenutatakse, kuidas on ettevõtjad Äripäeva survestanud. Samuti saab vastuse küsimus, kas Äripäev on välise surve tõttu ka lugusid avaldamata jätnud.

Külas on Triniti vandeadvokaat Maarja Pild ja Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes soovitavad ettevõtjatel meediaga suheldes jääda ausaks ning alati kasutada ära võimalus suhelda ja enda seisukohti esitada. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saate teemaks on keemiatööstus. TOPi kolmanda koha ettevõtte, küünelakke ja hooldusvahendeid tootva Glamlac OÜ müügitulu tegi kasvuhüpped ajal, mil kogu meelelahutus oli suletud ja käia sai ainult toidupoes.

Stuudios on Glamlaci üks omanikke ja juht Veronika Kookmaa ja KPMG tehingunõustaja Dmitri Ševoldajev. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Energiatund". Uue aasta alguses võtame kokku eelmise aasta olulisemad märksõnad, mis energiavaldkonda – nii tarbijate, tootjate kui ka poliitikute jaoks – mõjutama hakkavad. Juttu tuleb rohepöördest, energiakriisist ja hinnašokist ning nende järelmitest ja sel aastal läbimurdeid toovatest valdkondadest.

Sel teemal kõnelevad Taastuvenergia Koja juht Mihkel Annus ja Alexela juhatuse liige Marti Hääl. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõe ljudi". Saate külaline on tippkokk ja restoranide Moon, Kolm Sibulat ning Mantel ja Korsten kaasomanik Roman Zaštšerinski. Roman pälvis mullu kevadel presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi Eesti toidukultuuri edendamise eest.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas on kolme lapse kõrvalt COVID-19 ajal võimalik teha restoraniäri. Mida on ta teinud oma kolmes restoranis, et püsida elus? Milliseid uusi oskusi on COVID-19 talle õpetanud? Kuidas on ta säilitanud suhted enda, naise ja oma tädipoja vahel? Saadet juhib Alyona Stadnik. Saade oli eetris möödunud aasta märtsis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

