Nädala lood. Saku kirjutas sadu tuhandeid korstnasse ning psühholoogide buumiv äri

Saku Õlletehase Vene turu jaoks toodetud Saku Kullad ootavad oma saatust. Foto: Liis Treimann

Äripäeva lugejaid kõnetasid sel nädalal enim Ukraina sõja ja põgenikega seotud sündmused, ent väärt lugemist jätkus muudki.

Näiteks kirjutasime sellest, et Ukrainas käiv sõda on mõjunud raskelt paljudele inimestele. See omakorda on kaasa toonud suure nõudluse kliiniliste psühholoogide järele.

“Ärevus, ärevus, ärevus,” vastavad psühholoogid Äripäeva küsimusele, mis on eestlaste peamine vaimne mure, millega nende poole praegu pöördutakse. Kliinikutes moodustavad ärevushäiretega inimesed kolmandiku kuni poole kõigist klientidest.

Psühholoogide edukas ettevõtlus mõjub aga bipolaarselt: ühelt poolt on nõudlus igal juhul suurem, kui teenust pakkuda suudetakse, ning käibed kasvavad. Teiselt poolt: mille arvel see tuleb? Inimesed, kes abi palumiseks võtavad lõpuks julguse kokku, peavad pikalt ootama ning missioonitundega kliinilistel psühholoogidel on sellest abitult kahju. Ülisuure nõudluse ja pakkumise vahe tõttu on eestlastel aladiagnoositud häireid.

Reedel avaldasime aga intervjuu kriisinõustaja Naatan Haameriga, kes ütles, et tänapäeval tahavad inimesed kriisist ja raskustest kiiresti üle saada. Loe intervjuud siit

Venemaa tahab gaasi eest raha rublades

Üksjagu ärevust põhjustas ka uudis, et Venemaa tahab saada maagaasi eest tasu rublades. Eesti turuosaliste ja ekspertide sõnul tähendab see sisuliselt Venemaa katset täita vähenevaid valuutareserve ning kujutab endast sisuliselt vastusanktsiooni.

„Kui mõtleme, et viimastel andmetel on Vene keskpanga varadest 430 miljardi ulatuses valuuta- ja kullareservi sanktsioonidega kirve all, siis neil on vaja täiendada oma reservi ja üritavad seda peale suruda neile, kes sellega nõus on,“ selgitas majandusekspert Raivo Vare. Loe edasi siit.

Joogitootjad kirjutavad Vene diilid korstnasse

Oma raha loodavad Venemaalt kätte saada Eesti ettevõtjadki. Äripäev kirjutas sel nädalal, et Eesti suuremad joogitootjad Saku Õlletehas ja Liviko olid end just Vene turul sisse seadnud, kui pidid otsa ümber keerama ja tagasi tulema.

Nii peab Saku ilmselt utiliseerima suure osa neist õlledest, mis pidid Venemaa turule. See tähendab firma juhi Jaan Härmsi sõnul kahju, mis ulatub sadadesse tuhandetesse eurodesse.

Liviko aga loodab omakorda Vene äripartneritelt kätte saada raha, mille liikumine on majandussanktsioonide tõttu muutunud päris keeruliseks. Loe seda lugu siit

Soomlased tulid Eestisse AdBlued varuma

Reedel kirjutasime, et soomlaste seas on maad võtnud isevärki paanika - tanklatest ostetakse kokku AdBlued, mida kasutatakse uuemates diiselautodes, et muuta heitmeid keskkonnasõbralikumaks.

Selgus, et AdBlued tullakse kokku ostma suisa üle lahe Eestisse. Haljala valla väikeettevõtja, Liiguste burgeriputka peremees Ergo Telvik nägi sel nädalal Rakvere tanklas huvitavat vaatepilti, kuidas üks soomlane auto haagises olevatesse tuhande liitri suurustesse kanistritesse AdBlued laskis. „Tegin juttu, et kuhu viid sellise koguse. Ütles, et ikka Soome. Seal olevat kulla hind sellel hetkel,” muljetas Telvik.

Alexela energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu sõnul ei ole hirmul, et AdBlue otsa saab, tõepõhja all ja ta loodab, et eestlased sellise ostupaanikaga kaasa ei lähe.

Mis on stagflatsioon?

Samuti tutvustasime oma lugejatele ühte vana, ent ehk ununenud terminit, stagflatsiooni. Äripäev kirjutas juhtkirjas, et tõenäoliselt kogeme me sel aastal tuntavat stagflatsiooni, kus majandus (eriti) ei kasva, kuid hinnad ja tööpuudus teevad arvestatava hüppe. Nagu ikka, võidavad need, kes kõige kiiremini ja paremini kohanevad. Loe juhtkirja siit.

