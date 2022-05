Kolm Eesti meest Skeletonist on kukesammu kaugusel Euroopa aasta leiutaja tiitlist

Skeletoni tehnoloogia leiutajad Anti Perkson, Jaan Leis ja Mati Arulepp. Foto: Tanel Meos

Eesti teadlased Jaan Leis, Mati Arulepp ja Anti Perkson nomineeriti Euroopa Patendiameti teatel Euroopa Aasta Leiutaja innovatsiooniauhinnale. Töö, mis konkursil silma jäi, võiks aidata fossiilkütustelt puhtale energiale üle minna.

“Esialgu, kui see kiri nominatsiooni kohta tuli, siis ma arvasin, et see on mingi spämm,” naeris Leis. “Õnneks tuli teine meeldetuletus veel ja siis võtsime vedu ikka,” lisas Perkson ja ütles, et nad ei tea siiani, kes neid konkursile esitles.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev