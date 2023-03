Uudised

Raadiohommikus: riigikokku valitud ettevõtja ja otseühendus Berliiniga

Töötleva tööstuse väljavaadet aitab hommikuprogrammis mõtestada Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Foto: Liis Treimann

Nädala viimases hommikuprogrammis räägime tööstuse käekäigust, poliitikast ja turismist.

Stuudiosse tuleb erakonna Eesti 200 nimekirjas riigikokku valitud Peetri Puit OÜ asutaja ja juhatuse liige Tarmo Tamm, kellelt küsime, kuidas ta parlamendis majanduse eest seisma hakkab.

Statistikaamet avaldab värsket andmed tööstustoodangu jaanuarikuu mahu kohta. Töötleva tööstuse väljavaadet aitab mõtestada Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Helistame hommikul ka Berliini, kus sealset turismimessi väisab Reimann Retkede juht Mart Reimann.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega.

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. 18. ja 19. sajandil sai Briti mees oma naise oksjonil maha müüa ja see ei pruukinud naisegi jaoks olla üldse nii halb tehing.

Kui abikaasad tahtsid teineteisest lahti saada, siis oli küll võimalik lahutada, aga see oli äärmiselt kallis ning keerukas ettevõtmine. Parlamendilt vastavat luba saada oli sisuliselt võimatu. Niisiis tuli ohjad enda kätte võtta: üks lahendus oli viia naine köiega turule. Nagu lehma. Ja oodata ülepakkumisi.

Aga kellele ja kuidas naine maha müüdi, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokku võtvas otsesaates räägime valimiste järeltõugetest. Vaatame üle koalitsioonikõneluste hetkeseisu ning kuhu need tüürivad. Lisaks arutame e-valimiste tuleviku, riigi rahakoti väljavaadete ning valimistega paljastunud ühiskondlike lõhede üle. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Neeme Korv ja Mari Mets.

12.00–13.00 „Fookuses: Euroopa majandus“. Sel korral on saate fookuses liitlassuhted. Neil päevil püüavad Euroopa Liidu kaitseministrid leida lahendust suurele murele: kuidas anda Ukrainale rohkem suurtükimürske. Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni liige Sven Mikser ütleb, et ega lihtsaid lahendusi polegi. Eurooplased on oma varud suuresti ära andnud, nüüd ei aita enam rahastki – on vaja mürske ise tootma hakata. Lisaks militaarteemadele tuleb juttu Ukraina euroliidu liikmelisusperspektiividest ja riigi ülesehitamisest. Ning saate teises pooles arutleme liitlassuhete üle Suurbritannia ja USAga. Saatejuht on Indrek Lepik.

13.00–14.00 „Kiired ja vihased“. Valgamaal tegutseb vaid 13 ettevõtet, kes on suutnud kolme aastaga oma ettevõtte käivet ja kasumit kasvatada rohkem kui 50%, lennutades nad nõnda värskesse gaselli TOPi. Neist ühe, Valga linnas rehvide jae- ja hulgimüügiga tegeleva Reff OÜ kliente leidub nii Soomes, Rootsis, Poolas kui Prantsusmaal. Sisendhindade tõusu tõttu on aga ladu kallist kaupa täis ja nüüd tuleb kiirelt tegutseda, et enne hindade kukkumist kallilt sisseostetud rehvidest lahti saada. Saates tuleb juttu ka sellest, mis valdkonna ettevõtted on Valgamaale sisenemas ja hulganisti töökohti loomas. Saadet juhib Marili Niidumaa.

15.00–16.00 „Terviseuudised“. Kuna sel aastal on saates fookuses harvikhaigused, siis oleme jõudnud hulgimüeloomini. Kuigi sõna harvik viitab, et tõbe palju ei esine, siis paraku pole see ka nii haruldane, et me kõik end kindlalt võiksime tunda. Esimene, mis võib hulgimüloomile viidata, on piinav seljavalu. Kuidas see pahaloomulise vereloomehaigusega seotud on, selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaigla hematoloog Diana Loigom. Saadet juhib Violetta Riidas.

