Uudised

Äripäev

16. november kell 15:19 Kuula







Hommikuprogrammis: olukord piiril ja kinnisvaras ning ettevõtja, kes saatis oma äri laia maailma

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht, siseminister Lauri Läänemets annab reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis intervjuu. Foto: Liis Treimann

Siseminister Lauri Läänemets annab reedeses hommikuprogrammis värsket infot rändesurve kohta Eesti ja Soome piiridel.

Ettevõtja Kee Abel räägib oma massaažisalongide äri ülesehitamisest ja selle frantsiisiks muutmisest. Tema saatis oma äri tegutsema näiteks Austraaliasse. Kuidas see käib ja kellele see sobib?

Järvamaa, Raplamaa ja Tallinna turul tegutseva kinnisvaramaakleri Sander Tammistiga Remax Centralist räägime, kuidas praegu turul käituda ostja ja müüjana. Muu hulgas vaatame sisse tema mõttesse, et praegu oleks targem kiiresti oma kinnisvara müüki panna, sest varsti hakkavad hinnad rohkem langema.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Kristjan Kurg, kellest viimane osales sel nädalal ka konverentsil „Tööstuse äriplaan 2024“. Kristjan vahendab hommikuprogrammis töösturite uudiseid, samuti kuulame konverentsil salvestatud intervjuud mööblitööstuse Standard juhi Jonatan Karjusega.

Pärast hommikuprogrammi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega:

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Nädalat kokkuvõtvas saates arutlevad ajakirjanikud Karl Eduard Salumäe, Janno Riispapp ja Pille Ivask selle üle, mis toimub Eesti parteipoliitikas – miks on Isamaa nii edumeelne, aga Keskerakond mudas? Ja mis saab Eesti 200st?

Lisaks mõtiskleme tööstuse probleemide üle ja arutleme, miks maksavad Eesti elanikud röögatult kõrget kodulaenu intressi ja kuidas saaks paremini.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

13.00–14.00 „Kiired ja vihased“. Külaliseks on Domus Kinnisvara Vahendus üks omanikest Ingvar Allekand, kes ütleb, et tema ettevõte kasvab “sõbralikult”. Saates tuleb juttu sellest, kuidas on ettevõtte 20 aasta jooksul kasvanud ning saavutanud neljakordse gasellettevõtte tiitli. Millised on ettevõtte juhi nägemused kinnisvaraturust? Millise uue ärisuunaga on ettevõtte alustanud?

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Enneaegsete päeva puhul on saatekülaliseks Tallinna Lastehaigla uus ravijuht dr Liis Toome.

Juttu tuleb enneaegsetest lastest – nende terviseprobleemidest, ravimisest ja toitmisest. Samuti lastehaigla muutumisest senisest peresõbralikumaks. Samuti tuleb juttu sellest, milliseid suundumusi näeb pediaater meie laste tervises.

Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.