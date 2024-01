Artikkel

Raadiohitid: intervjuud investor Toomase konverentsilt ja üürituru võitjad-kaotajad

Aasta investeerimisteo võitnud investorid Katri Teller ja Kristjan Liivamägi rääkisid Äripäeva raadios oma värsketest emotsioonidest. Foto: Raul Mee

Möödunud nädalavahetusel toimunud investor Toomase konverents pakkus jututeemasid raadiosse terveks nädalaks. Kuulamiste TOPi vallutasid konverentsil valminud intervjuud nimekate investoritega, aga ka kinnisvaraekspertide vaade üüriturule, uus nädalalõpusaade ja meelelahustuslik mälumäng.

Eksperdid üüriturust: välismaalased lasevad jalga. Maksuamet, turul vedeleb 138 miljonit

Saates analüüsivad LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht Rait Riim ja Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman üüriturul toimuvat – seda nii uusarenduste kui ka järelturu võtmes.

Eksperdid arutlevad, mis tähendust omab üüriarendus eluasemete arendajale. Lisaks toovad nad välja, millistele omadustele peab vastama eduka üüriprojekti üürikorter, lahkavad arendajate ja suurinvestorite vahelisi suhteid ning prognoosivad, mis ootab üürikorterite turgu ees aastal 2024 ja kes on võitjad, kes kaotajad.

Börsiajakirjanik Nvidia ostust: kiirelt kasvaval aktsial sabast kinni saamiseks on vaja julgust

Börsitoimetuse ajakirjanikud rääkisid saates, miks ostis investor Toomas omanimelise konverentsi lavalt kiibitootja Nvidia aktsiat ja seda kõigi aegade kõrgeimas hinnatipus.

Lisaks võeti kokku teemad, mis enim investor Toomase konverentsilt kõlama jäid ning kergitati saladuskatet, milliseid jutte räägiti kuluaarides. Konverentsi projektijuht Jana Palm avas, kuidas üldse selline konverents sünnib ning milliseid põnevaid esinejaid võib uutel üritustel oodata.

Intervjuud investor Toomase konverentsilt

Aasta investor: ma pole investor Toomasega sama meelt

Investor Toomase konverentsil pärjatud aasta investor Marko Oolo tõdes, et tema üksikaktsiate investeerimisstrateegia on palju erinev investor Toomase omast. Oolo sõnul on indeksisse raha panemine parem kui üksikaktsiatesse investeerimine. Veel selgitas ta, miks investor Toomase üksikaktsiate ostmise strateegia toimib ja miks temal mitte, ning millised on värske aasta investori esmamuljed peale tiitli saamist.

Põhimõtted, mille järgi Robert Rool oma portfelli juhib

Telenägu ja investor Robert Rool rääkis investor Toomase konverentsil oma teesidest, mis aitavad tal portfelli juhtida. Intervjuus tuli juttu sellest, milliseid põhimõtteid ta jälgib, millest tema portfell koosneb ning mis on selle suurus.

Investor Katri Tellerile numbrid ei meeldi

Aasta investeerimisteo podcast’i “Rahareede” eestvedajad Katri Teller ja Kristjan Liivamägi tõdesid, et kahe väga erineva inimese vahel on raske leida tasakaalu.

Investor Toomase konverentsil jäi Katri Telleri ettekandest kõlama, et ta pole suurim numbrite fänn, kuid Kristjan liivamägi on see-eest aga majandusteadlane.

Lisaks rääkisid Katri Teller ja Kristjan Liivamägi värsketest emotsioonidest pärast aasta investeerimisteo tiitli võitmist. Samuti ennustasid investorid, mis turgudel tänavu juhtuma hakkab.

Grete Paia: kui sõda läheks lahti, siis teeksin investeeringu Hispaaniasse

Investor Toomase konverentsil rääkis lauljanna Grete Paia Äripäeva raadiole, et kui Eestis läheks sõda lahti, siis ta teeks välisinvesteeringu ilmselt Hispaaniasse. See oleks sõjast piisavalt kaugel ning Hispaanias on ka juba suur eestlaste kogukond olemas.

Lisaks rääkis muusik, milline näeb välja tema portfell ning kuidas ta oma investeeringuid juhib.

Uus nädalalõpusaade ja mälumäng

Äripäeva arvamusliider: me peame hambuni relvastuma

Nädalalõpusaade lahendab kolm teemat: konkurents pangandusturul, õpetajate streigi järgmine nädal ja oht Donald Trumpi presidentuurist.

Suurtööstur Ain Hanschmidt aitab lahata Eesti majanduse suurt probleemi ehk konkurentsi puudumist panganduses. Seoses Luminori võimaliku müügiga vaatame raha ja majanduse suurt pilti.

Saate teises pooles vaidleme Gustav Adolfi gümnaasiumi ajalooõpetaja ning õpetajate streigi ühe eestvedaja Indrek Riigoriga selle üle, mida haridustöötajad selle nädala aktsiooniga ikkagi õieti saavutada tahavad.

Ning me pöörame ka pilgu Atlandi ookeani taha, kus USA presidendivalimised on vabariiklaste eelvalimistega juba hoo sisse saanud. Ehkki Euroopa pelgab Donald Trumpi naasmist, selgitab president Kersti Kaljulaid — kes on Trumpiga korduvalt kohtunud —, et Euroopa jaoks võib olla see perspektiiv vajalik hooandja enda julgeolekut tõsiselt võtma.

"Mälupäev": ringmajandusfirma versus IT-ettevõte

Kuula ja mängi kaasa! Uue mälumängusaate teises osas lähevad vastakuti Foxway ja OIXIO IT.

OIXIO IT võistkonda kuuluvad ettevõtte üks asutajatest, juhatuse liige ja finantsjuht Ermo Kiisk ning OIXIO grupi brand manager Raul Pero. Foxwayst asuvad saates teadmisi proovile panema e-kaubanduse müügijuht Indrek Lukso ja mobiili tootegrupi juht Johannes Aab.

Saate käigus kõlab kokku kümme silmaringi avardavat küsimust, mida saatejuht ja küsimuste autor Janar Tiiroja esitab võistkondadele kordamööda. Osalejad saavad küsida vihjeid ja ka napsata vastasvõistkonna punkte. Järgmisesse saatesse pääseb edasi rohkem punkte kogunud võistkond.