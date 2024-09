Tagasi 02.09.24, 16:07 Eesti Energia tehase jaoks tehti kliimaseaduses leevendus. “See on teatud mõttes ikkagi sundvalik” Paradoksaalsel kombel lubab uus kliimaseadus põlevkivisektoril järgmise 10 aasta jooksul oma heitkoguseid märkimisväärselt suurendada. Sellise kompromissi pidi kliimaministeerium tegema, et mitte raisku lasta Eesti Energia 350miljonilist investeeringut uude õlitehasesse, rääkis saates “Kuum tool” kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets rääkis saates “Kuum tool”, kuidas uus kliimaseadus on üles ehitatud ning miks seal on sätestatud ühed või teised eesmärgid. Foto: Priit Mürk

"See on teatud mõttes ikkagi sundvalik," ütles Kasemets. "Varasemad valitsused on otsustanud uue põlevkiviõlitehase rajamise. /.../ Tehas on väga suur CO 2 emiteerija."

