Nelja aastaga üle 30 korteri üles vuntsinud Ännifriid Põder on aastate jooksul näinud kinnisvaraturul erisuguseid perioode. Koridoris tehtud müügid on nüüd asendunud pikema otsimisega ning nii mõneski linnaosas on nõudlus läinud liiga suureks.