Tagasi 20.10.24, 08:42 Piloodi päevik, osa 3 | Mazda MX-5 on pisike punane sportauto – isegi hallina Üheksa aastat müügil olnud ja kaks mudelivärskendust läbi teinud neljanda põlve Mazda MX-5 võlu ajas kasvab, mitte ei kahane. Automaailm vajab niisugust neljarattalist rohkem kui kunagi varem.

See on lausa imekspandav, kui sarnasena on MX-5 kolme ja poole aastakümne kestel püsinud. Ikka väike, ikka ääretult kerge, ikka tagaveoline ja manuaalkäigukastiga, ikka vabalthingava neljasilindrilise mootoriga. Foto: Automotiiw

Juba vanakreeka filosoof Sokrates kaebles, et noorus on hukas, kuid autodega näikse praeguseks tõesti sedasi olevat, et uuem ei pruugi sugugi tähendada paremat. Vähemalt siis, kui asi puudutab sõiduelamust. Pigem saavutatakse parimad tulemused uut ja vana oskuslikult kombineerides. Ning mõnede märkide järgi on see järjest levinum seisukoht.

Võtame näiteks nn restomod’id ehk klassikalised autod, mida on muudetud moodsama tehnikaga – alustades mootorist ning lõpetades kas või multimeediasüsteemiga – mugavamaks, kiiremaks, paremini juhitavaks, töökindlamaks, turvalisemaks ja/või keskkonnasõbralikumaks, säilitades seejuures vana auto esteetilisuse, kompaktsuse, kerguse ja lihtsuse. Tõeline buum käib restomod’ide ehitamise äris! Ja niisuguste neljarattaliste eest ollakse valmis maksma palju. Väga palju. Me räägime sadadest tuhandetest, mõnedel puhkudel isegi miljonitest.

Sestap pole imestada, et säärastest ümberehitustest on sulaselge ülepakkumine. Iga värkstuba, kes vähegi suudab ja julgeb, proovib õnne, kuid vaid vähestele jagub piisavalt kliente.

Ent millest muust selline olukord kõneleb kui mitte sellest, et üdini uued entusiastiautod, ehkki objektiivselt äärmiselt võimekad, lihtsalt ei köida enam samavõrd?

Piloodi päevik on rubriik, kus Eesti aasta sportauto valimise žüriisse kuuluv Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe tutvustab tänavusi finaliste. Lisaks Mazda MX-5-le on finaalis Honda Civic Type R, on rubriik, kus Eesti aasta sportauto valimise žüriisse kuuluv Äripäeva ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe tutvustab tänavusi finaliste. Lisaks Mazda MX-5-le on finaalis Honda Civic Type R, Hyundai Ioniq 5 N , Maserati Granturismo ning uuenenud Toyota GR Yaris ja Porsche Taycan Konkursi “Eesti sportauto 2024” võitja selgub 28. novembril Eesti Autogala nime kandval sündmusel, kus kuulutatakse ühtlasi välja tiitlite “Eesti auto 2024” ja “Eesti roheauto 2024” saajad, lisaks mitme eriauhinna laureaadid.

Lihtsurelikele kättesaadavas hinnaklassis lisandub veel kurb tõsiasi, et ägedad autod kaovad ükshaaval müügilt. Lähevad kõik oma nišilikkuse tõttu üha karmistuvate nõuete möllus allavett. Numbrid ei jookse enam Excelis kokku.

Seda enam tuleb osata hinnata, et üks isepäisemaid autotootjaid Mazda pakub jätkuvalt mudelit, mida võib vaadelda ka 90% allahindlusega restomod’ina. Autot, millel on kaasaegne tehnoloogia, aga mis mõjub nagu sõiduk ajast, mil muru oli rohelisem. Mitte keegi teine ei valmistanud midagi samasugust juba üheksa pikka aastat tagasi, kui selle praegune põlvkond turule jõudis. Tänavuseks aastaks tehti sellele teine mudelivärskendus ning pannakse vapralt edasi.

Muutumatult ehe

Jutt käib muidugi Mazda MX-5st, vana hea Briti rotsteri taaskehastusest Teriyaki kastmes. Traditsioonilisest lahtisest sportautost. Üheaegselt maailma enimmüüdud avaautost ja enimmüüdud sportautost.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun