Nädala lood: käest libisenud suurinvesteering, petturlik ehitaja ja küsitavad ärisidemed

Sel nädalal kõnetas Äripäeva lugejaid enim see, et rahvusvaheline elektroonikatööstus Ericsson otsustas Tallinna planeeritud tehase ehitusest loobuda ja 155 miljoni eurone investeering Eestisse jääb ära.

Selles loos on nüansse veelgi. Kuigi Ericsson teatas teisipäeval, et tõmbab Eestisse tehase ehitamise plaanile pidurit , siis juba enne seda otsust ei sujunud asjad kõige ladusamalt. Tehase rajamiseks ehitaja leidmine osutus keeruliseks vähemalt ehitusfirmade endi hinnangul. Mitme ehitusettevõtte juhi sõnul olid kontserni esitatud tingimused nii ebamõistlikud, et lõpuks jäi alles vaid mõni ehitaja, kes oleks olnud valmis töö vastu võtma.