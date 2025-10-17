Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies

Juht olgu filtriks ja sõnumitoojaks

Uutele teemadele on alati vastuseis. Selles, et rohepöörde vajalikkusest kõik töötajad ühtmoodi aru saaksid, on suur roll juhil. Tema on Liiveri sõnul see, kes aitab informatsiooni selekteerida ning olukorda selgust tuua. “Kõige paremini aitavad näited päriselust, kuidas ettevõtte või üksikisiku tegevus keskkonda mõjutab. Inimesed kaasuvad kõige paremini, kui tunnevad teemaga isiklikku seotust,” ütles Liiver.

Skeptikute ümberveenmiseks soovitas Verston juht jagada julgelt ka isiklikke kogemusi ja lugeda – ühe teosena soovitab ta pihku haarata Bill Gatesi raamatu "Kuidas vältida kliimakatastroofi".

Liiveri lemmikmüüt, mida ümber lükata, on see, et inimene ei mõjuta kliimat. Ta tõi näite COVID-19 ajast, mil globaalse seiskumise ajal oli CO2 graafikul vaid vaevumärgatav muutus, mis kinnitab, et inimkond siiski nö põletab maakera.

Keelud ja käsud paremat homset ei too, vaid pakkuda tuleb argumente, loogikat ja põhjuseid, miks asju üht- või teistviisi tehakse.

Süsiniku jalajälg aasta-aastalt väiksemaks

Verston on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi: vähendada oma süsinikujalajälge igal aastal 10%. See number võeti algselt vaid oletuste baasilt, sest puudus teadmine, kui palju on võimalik vähendada, kuid see on sundinud ettevõtet pidevalt innovatsiooni otsima.

Uus majandusmudel Verstoni sektoris seisab kahel sambal: üheks on energia ning kütus ehk elektrifitseerimise suunas liigutakse ka suurtel masinatel. Unistuseks on jõuda autonoomse juhtimiseni, kus masinad puhastaksid teid rohelise energiaga.

Teiseks on materjalid ning ringmajandus ehk Liiveri visioon näeb tulevikku, kus teedeehitus põhimõtteliselt karjääre ei vajaks. Vana tee ja selle kõrval olevad materjalid võetakse, väärindatakse kohapeal ning neist ehitatakse uus ning veelgi parem tee.

Mõelda tuleb kastist välja

Verstoni juhi sõnul oli esimesel aastal jalajälje vähendamise eesmärki lihtne täita – masinad vahetati välja säästlikumate vastu. Edasi on see muutunud keerulisemaks ning mõelda tuleb “kastist välja”.