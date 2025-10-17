Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,06%292,92
  • OMX Riga0,26%910,82
  • OMX Tallinn−0,35%1 900,45
  • OMX Vilnius0,11%1 263,65
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,23%9 320,16
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,97
  • OMX Baltic0,06%292,92
  • OMX Riga0,26%910,82
  • OMX Tallinn−0,35%1 900,45
  • OMX Vilnius0,11%1 263,65
  • S&P 500−0,63%6 629,07
  • DOW 30−0,65%45 952,24
  • Nasdaq −0,47%22 562,54
  • FTSE 100−1,23%9 320,16
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,97
  • ST
  • 17.10.25, 13:44

Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies

Verston Eesti juht Jarmo Liiveri sõnul peab tulevik olema targem, rohelisem ning paindlikum. Eesti suurim taristuehitaja on teinud kestlikkusest oma strateegilise prioriteedi ning just muutuste juhtimine aitab ettevõttel Euroopa mastaabis eestvedajaks pürgida.
Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • Verston Eesti juht Jarmo Liiver.
  • Foto: Marje Zayas
Äripäeva raadio saates "Juhtides tulevikku" rääkis Verston Eesti juht Jarmo Liiver, et ettevõte soovib järgneva kümnendi sees kasvada jätkusuutliku ja multimodaalse taristuhituse ja korrashoiu eestvedajaks Euroopas. Siht eeldab aga muutust majandusmudelis ja pühendumist teemadele, mis puudutavad igapäevaselt meid kõiki.

Kliimamuutuse “äratuskell” helises Põhja-Norras

Liiveri sõnul jõudis kestlikkuse teema Verstoni igapäevastesse tegemistesse tugevamalt 3-4 aastat tagasi, kui mõisteti, et taristu ehitajana jätab nende tegevus keskkonda paratamatult jälgi. Verston oli taristusektoris üks esimesi, kes oma süsinikujalajälje ära mõõtis ja seadis selle vähendamiseks selge tegevuskava.
Jarmo Liiveri isiklik äratuskell kliimamuutuste kiirusest helises Norras kala püüdes. Tavapärase 15-kraadise õhutemperatuuri ja 11-kraadise veetemperatuuri asemel oli Põhja-Norras, kus Golfi hoovus peaks kliimat stabiliseerima, viimastel aastatel suvel kuni 25 kraadi sooja ja vesi soojenes 19 kraadini, võimaldades fjordides ujuda. See kogemus näitas, et muutus on jõudnud ka piirkondadesse, mis peaksid olema kliima suhtes stabiilsed.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juht olgu filtriks ja sõnumitoojaks

Uutele teemadele on alati vastuseis. Selles, et rohepöörde vajalikkusest kõik töötajad ühtmoodi aru saaksid, on suur roll juhil. Tema on Liiveri sõnul see, kes aitab informatsiooni selekteerida ning olukorda selgust tuua. “Kõige paremini aitavad näited päriselust, kuidas ettevõtte või üksikisiku tegevus keskkonda mõjutab. Inimesed kaasuvad kõige paremini, kui tunnevad teemaga isiklikku seotust,” ütles Liiver.
Skeptikute ümberveenmiseks soovitas Verston juht jagada julgelt ka isiklikke kogemusi ja lugeda – ühe teosena soovitab ta pihku haarata Bill Gatesi raamatu "Kuidas vältida kliimakatastroofi".
Liiveri lemmikmüüt, mida ümber lükata, on see, et inimene ei mõjuta kliimat. Ta tõi näite COVID-19 ajast, mil globaalse seiskumise ajal oli CO2 graafikul vaid vaevumärgatav muutus, mis kinnitab, et inimkond siiski nö põletab maakera.
Keelud ja käsud paremat homset ei too, vaid pakkuda tuleb argumente, loogikat ja põhjuseid, miks asju üht- või teistviisi tehakse.

Süsiniku jalajälg aasta-aastalt väiksemaks

Verston on seadnud endale ambitsioonika eesmärgi: vähendada oma süsinikujalajälge igal aastal 10%. See number võeti algselt vaid oletuste baasilt, sest puudus teadmine, kui palju on võimalik vähendada, kuid see on sundinud ettevõtet pidevalt innovatsiooni otsima.
Uus majandusmudel Verstoni sektoris seisab kahel sambal: üheks on energia ning kütus ehk elektrifitseerimise suunas liigutakse ka suurtel masinatel. Unistuseks on jõuda autonoomse juhtimiseni, kus masinad puhastaksid teid rohelise energiaga.
Teiseks on materjalid ning ringmajandus ehk Liiveri visioon näeb tulevikku, kus teedeehitus põhimõtteliselt karjääre ei vajaks. Vana tee ja selle kõrval olevad materjalid võetakse, väärindatakse kohapeal ning neist ehitatakse uus ning veelgi parem tee.

Mõelda tuleb kastist välja

Verstoni juhi sõnul oli esimesel aastal jalajälje vähendamise eesmärki lihtne täita – masinad vahetati välja säästlikumate vastu. Edasi on see muutunud keerulisemaks ning mõelda tuleb “kastist välja”.

Hetkel kuum

  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
  • ST
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele

Artikkel jätkub pärast reklaami

Liiver rõhutas ka teede tellijate (riigi) paindlikkuse tähtsust. Verston vajab innovatsiooniks mänguruumi, sest targalt tegutsedes ei pruugi jätkusuutlikud lahendused olla kallimad. Ta tõi näitena Tallinna lennujaama, mille laienduse projektis oli hanke järgi vaja turvaspinnas välja kaevata. Projektimeeskond aga mõtles välja lahenduse, kus turvas stabiliseeriti kohapeal tsemendi, põlevkivituha ja muude materjalide abil. Loodud lahendus oli kiirem, tellijale parem, lihtsam teostada, ning hoidis kokku tohutult CO2, kasutades ära Ida-Virumaal seisvat materjali. Just materjali väärindamine on suurima panusega CO2 kokkuhoiu allikas. Näiteks Rail Baltica/Tartu maantee projektis toodetakse ja väärindatakse paekivi kohapeal, hoides sel moel oluliselt CO2 kokku.

Uusi lahendusi on hõlpsam testida ja rakendada

Ehkki Põhjamaad on kestlikkuse osas ees, näeb Liiver, et Verstoni kui Euroopa mõistes väikese ettevõtte eelis on see, et neil on võimalik uusi lahendusi lihtsamini testida ja rakendada.
Eestvedajaks olemine annab kaks olulist eelist:
1. Talentide kaasamine: Verston suudab värvata targemaid inimesi ka välismaalt, kes on motiveeritud nende tõelise pühendumisega kestlikkusele.
2. Usaldusväärsus tellijatega: Tellijad näevad, et Verston tahab aidata kaasa globaalse probleemi lahendamisele.
Jarmo Liiver märkis lõpetuseks, et ka poliitpopulismist hoolimata on äratuskell paljudel suurte ettevõtete agendades juba helisenud, mistõttu Verston jätkaks kestlikkusega tegelemist isegi siis, kui kõik sätestatud regulatsioonid kaoksid.
Verstoni juht kestlikkusest: eesmärgi võtsime laest, tuleb lihtsalt tegema hakata
00:00
Kuidas selgitada rohepöörde vajadust ettevõttes ning veenda inimesi, et kõik sellega kaasa läheksid?
Selle küsimuse jättis Jarmo Liiverile eelmisel korral stuudiokülaliseks olnud Tallinna Sadama juht Valdo Kalm.
Jarno Liiver ütles, et uute teemade selgitamine ettevõttes on keeruline, kuna inimesed ei taha uusi asju kohe omaks võtta ja esimene reaktsioon on tihti vastuseis. Ta rõhutas vajadust avada suurt pilti, anda ülevaade selle kohta, kus ettevõte täna on ning tuua näiteid elust, kuidas meie kõigi tegevus keskkonda mõjutab. Liiveri sõnul on oluline, et inimestel tekiks olukorrast isiklik seos ning tunnetus.
Äripäeva raadio saatesarjas „Juhtides tulevikku“ avavad tippjuhid, kuidas nemad oma ettevõtet kestlikuma arengu suunas juhivad. Igas saates on külas üks Rohetiigrisse kuuluva ettevõtte juht, keda usutleb saatejuht Rivo Sarapik. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

“Adidas Originalil olid laual ka teiste Baltikumi kaubanduskeskuste pakkumised, kuid nende jaoks sai otsustavaks serfitikaat, mis meil ette näidata on,” rääkis Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt saates “Juhtides tulevikku”.
  • ST
  • 17.09.25, 12:56
Kärt Vilt: jõukust ei mõõdeta tulevikus enam selle järgi, palju keegi jaksab tarbida
“See, kuidas sa ise liigud, millega tööl käid – sellel kõigel on suur roll,” ütleb Hundipea linnajagu rajav ettevõtja Markus Hääl.
  • ST
  • 14.07.25, 14:59
Markus Hääl: loome linnaruumi, kus tahaksid elada sõbrad, võõrad ja me ise
„Me vajame reegleid, mis aitavad luua võrdset mänguvälja,” ütleb Pauligi turundusjuht Mariell Toiger.
  • ST
  • 22.05.25, 18:05
Pauligi turundusjuht Mariell Toiger: surnud planeedil ei saa äri teha
"Tehnoloogia ja teadmiste areng on täna kõige suurem takistus,“ tõdeb Agrone Grupi juhatuse liige Margus Muld.
  • ST
  • 19.06.25, 13:23
Agrone Grupi juhatuse liige Margus Muld: suurim jalajälg tuleb metaaniheietena lehma suust ja saba alt
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Utilitase juht Priit Koit ütles, et esmatähtis on töötajate tööohutus. „Tööohutus on meie jaoks põhimõtteline prioriteet – ilma oma meeskondadeta ei suuda me täita ühtegi eesmärki,“ märkis ta.
  • ST
  • 09.12.24, 12:29
Priit Koit: eestlastele omane konservatism on vahel tugevus, vahel aga takistus
Tallinna Lennujaama finantsjuht ja juhatuse liige Anneli Turkin tõdeb, et muutusi on keeruline juhtida. Kohti, mis võivad valesti minna, on palju.
  • ST
  • 22.01.25, 10:38
Anneli Turkin: kliimaskepsis on hea, see paneb meid mõtlema

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Impact Dayl 2025 oli arutelu keskmes küsimus, kes vastutab muutuste ja jätkusuutlikkuse (tuleviku) eest: organisatsioon või indiviid?
  • ST
Sisuturundus
  • 15.10.25, 12:22
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Swedbanki privaatpanganduse strateegi Tarmo Tanilase sõnul ollakse ära harjunud ralliga, kus ettevõtete turuväärtused vallutavad järjest uusi tippe, kuid praegu ta veel paanikat ei näe.
Eufooria purunes: USA aktsiaturud valmistuvad uueks languspäevaks
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Puidu- ja paberitööstus on osa neist sektoritest, millele uue plaaniga saaks lubada tööle kutsuda oluliselt madalama palgaga töötajaid kolmandatest riikidest.
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
Enlight Researchi asutaja ja analüütik Mattias Wallanderi hinnangul võiks Leedu pensionireform aktsiaturgu mõjutada küll, kuid ta usub, et raha liigub börsi asemel võlakirjamulli kasvatamisele.
Leedu pensionireform toob turule raha, kuid mitte tormi
Loe analüütikute parimaid aktsiaideid
Möödunud aasta majandustulemustest joonistub välja selge nihe tootmise kasvatamiselt tootlikkuse suurendamisele.
  • PRO
Puidutööstuse TOP: liidrid õppisid kriise juhtima
Võitja kasum kasvas üle kolme korra
Donald Trump ja Vladimir Putin kohtusid viimati augusti keskel Alaskal.
Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis
Kuu aega tagasi sõlmisid saudid kaitseleppe tuumariigi Pakistaniga, seegi pidi olema signaaliks USAle
Saudid tahavad ameeriklastega kaitselepet
Investor ja õppejõud Paavo Siimann käis Armeenias kohalike idufirmade ja haridussüsteemiga tutvumas.
Paavo Siimann kohtus Armeenias Nvidia asepresidendiga: ta on enesekindel, et konkurente ei ole ega tule
Impact Dayl 2025 oli arutelu keskmes küsimus, kes vastutab muutuste ja jätkusuutlikkuse (tuleviku) eest: organisatsioon või indiviid?
  • ST
Vastutus ei ole nullsumma: regulaatorid peavad looma stabiilsed ja selged raamid
USA aktsiaturud lõpetasid kauplemispäeva madalamal.
Pangaskandaal tiris USA börsid miinusesse
Kaks USA regionaalpanka on väidetavalt sattunud pettuse ohvriks.
Pettuseoht paiskas USA regionaalpangad vabalangusesse
Kulla hind on tänavu kerkinud ligi 60%.
Kaubandussõda ja Powelli vihjed tõukasid kulla hinna uude kõrgusesse
Selleks aastaks seatud finantseesmärke Nordea ei muutnud.
Nordea pank teatas üllatavad tulemused
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
Hommikuprogramm
Raul Rebane tajub protestivalimiste hõngu: inimesed ravivad seda kohta, mis on kõige valusam
00:00
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Globaalne pilk
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
2
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
3
Suur lugu
  • 16.10.25, 06:00
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
4
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
5
Börsiuudised
  • 16.10.25, 09:43
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
6
Saated
  • 16.10.25, 13:21
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma

Viimased uudised

Uudised
  • 17.10.25, 14:00
Viimase istungi uus mõte: vald võiks tuumajaama maatükki tükeldada
Saated
  • 17.10.25, 14:00
Sõbrad lõid advokaadibüroo, kust üle kümne aasta pole keegi ära läinud
"Turul käib võitlus talentide pärast"
  • ST
Sisuturundus
  • 17.10.25, 13:44
Verstoni juhti Jarmo Liiverit tabas kliimamuutuste kiirus Norras kalal käies
Börsiuudised
  • 17.10.25, 13:26
Eufooria purunes: USA aktsiaturud valmistuvad uueks languspäevaks
Uudised
  • 17.10.25, 13:15
Valitsus tahab võõrtöölistelt võtta palgalatti maha – kriitikud hoiatavad kohalike väljatõrjumise eest
  • PRO
TOP
  • 17.10.25, 11:42
Puidutööstuse TOP: liidrid õppisid kriise juhtima
Võitja kasum kasvas üle kolme korra
Uudised
  • 17.10.25, 11:23
Galerii: Investeerimisklubi kutsus külla Joakim Heleniuse
Saated
  • 17.10.25, 10:52
Eesti parim golfar: Londonis on mul fänne jalaga segada
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025