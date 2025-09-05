Riigikaitsega seotud taristut ehitatakse nelja aastaga 680 miljoni eest

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse taristuteemalisel infopäeval „Kuidas EHITADA riigikaitset?“ tutvustati ka uuemaid hankemudeleid ning selgitati kaitseväe territooriumitele ligipääsu protseduure ja muudatusi riigisaladuse loa taotlemises.
Foto: Kaitsevägi, Rasmus Allik
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.