Tagasi 05.09.25, 13:17 Meediapädevuse asjatundja hoiatab: AI julgustab teismelisi enesetapule Telefon ei ole nii süütu lapsepõlve mänguasi, kui võib tunduda: tehisaru tulekuga on tekkinud teismeliste seas esimesed tehisaru julgustatud enesetapujuhud, hoiatab digi- ja meediapädevuste koolitaja ning infovastupidavuse doktorant Diana Poudel.

Tehisintellekti areng ja laialdasem kasutus ohustab halvemal juhul laste ja noorte elu, hoiatab digi- ja meediapädevuste koolitaja Diana Poudel.

Foto: AP/Scanpix

"Ma tõsiselt kardan, et viie aasta pärast igatseme taga aega, kus lapsed istusid TikTokis," ilmestas olukorra tõsidust Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis Diana Poudel . Tema sõnul saavad koolid küll mingis mõttes nutitelefoni kasutust piirata, kuid juurpõhjusega tuleks tegeleda kodus.

Poudel märkis, et tema suhtumine nutitelefoni kasutusse noorte seas on aastatega läinud radikaalsemaks. "Kui lapsevanemad ka näeksid, kui palju sadu võõraid inimesi on neil Robloxi sõbralistis, siis nemad ka radikaliseeruksid," sõnas ta ühe populaarse mängu näitel.

Diana Poudelit intervjueeris Kaspar Viira.

Artikkel jätkub pärast reklaami