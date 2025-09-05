Meediapädevuse asjatundja hoiatab: AI julgustab teismelisi enesetapule

"Ma tõsiselt kardan, et viie aasta pärast igatseme taga aega, kus lapsed istusid TikTokis," ilmestas olukorra tõsidust Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis Diana Poudel
. Tema sõnul saavad koolid küll mingis mõttes nutitelefoni kasutust piirata, kuid juurpõhjusega tuleks tegeleda kodus.
Poudel märkis, et tema suhtumine nutitelefoni kasutusse noorte seas on aastatega läinud radikaalsemaks. "Kui lapsevanemad ka näeksid, kui palju sadu võõraid inimesi on neil Robloxi sõbralistis, siis nemad ka radikaliseeruksid," sõnas ta ühe populaarse mängu näitel.
Diana Poudelit intervjueeris Kaspar Viira.