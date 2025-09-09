Börsiskandaal: Enefit Greeni aktsiatega diilitas Eleringi töötaja firma

Pressikonverents, kus teatatakse, et Eesti Energia kavatseb Enefit Greeni aktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise teha. Vasakult rahandusminister Jürgen Ligi, Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ja juhatuse esimees Andrus Durejko, Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.
Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Pilveteenustega seotud arveldamine võib tekitada omajagu peavalu. Crayon koondab Amazon Web Service’i (AWS) kulud ühele arvele, annab reaalajas ülevaate tegelikest kuludest ning aitab andmepõhiste soovitustega kulusid kontrolli all hoida. Klientide jaoks on tulemus vähem manuaalset tööd ja ebameeldivaid üllatusi ning rohkem kontrolli ja kokkuhoidu.