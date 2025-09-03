70 miljonit kasumit: Rootsis paljastub üks ajaloo suurimaid siseinfoskandaale

Kolme miljoni naelase kauplemisportfelliga tuntud Londoni aktsiakaupleja Robbie Burns, hüüdnimega The Naked Trader avaldab intervjuus Investori ajakirjale, kuidas saada aru, et toimunud on siseinfoga kauplemine, millised on naiskauplejate eelised meeste ees ning mida on oodata turgudelt tänavusel aastal.