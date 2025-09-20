Narva 100 miljonit investeerinud Kanada börsifirma juht: see on alles algus

Toronto väärtpaberibörsil noteeritud Neo Performance Materialsi tegevjuht Rahim Suleman vestlemas Sillamäe sadama omaniku Tiit Vähiga, kellele kuulus varem ka NPMi kontserni kuuluv haruldaste muldmetallite tootja Silmet.
Foto: Liis Treimann
Äsja käivitatud NPM Narva magnetitehase tootmisjuht Aivar Virunen ja Narva linnapea Katri Raik ütlesid, et nad peavad läbirääkimisi võimalike partneritega, kes suudavad tehast odava elektriga varustada. Nende sõnul võib elektritarnija leidmine tulevikus leevendada ka Narva kütte kõrget hinda.
“Keemik leidis endale töökoha ja rakenduse,“ ütles teist päeva põlevkiviõli tootva Viru Keemia Grupi juhatuses tööl olev Raivo Vasnu, kelle eelmine amet oli metalle ja muldmetalle tootva NPM Silmeti juht.
