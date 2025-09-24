Tagasi 24.09.25, 11:12 Nelli Janson hiigeltehingust: Nvidia lukustab nõudluse oma kiipidele LHV investorkogukonna juht Nelli Janson rääkis, et Nvidia aktsia puhul on investoritel kaks kaalukaussi. “Ühest küljest OpenAI investeering kindlasti tugevdas vundamenti, aga teiselt poolt on suhted Hiinaga sassis,” ütles ta Äripäeva raadiohommikus.

USA kiibitootja Nvidia investeeris 100 miljardit dollarit OpenAI-sse.

Foto: Reuters/Scanpix

Nelli Janson i sõnul lukustab 100 miljardi dollari suurune investeering OpenAI-sse Nvidia jaoks aastateks suure nõudluse oma kiipidele ja AI-süsteemidele.

Samas on investorid Nvidia aktsia puhul äraootaval seisukohal. “Palju uudiseid ja kasv on ettevõtte puhul juba hinda sisse arvestatud ning oodatakse katalüsaatoreid,” märkis Janson. Seda ilmestas ka aktsia hinna langus pärast tehnoloogiahiiglase suurtehingu uudist.

Janson lisas, et on näha, kuidas turulahing tehisintellekti valdkonnas läheb aina ägedamaks.

Tema hinnangul on tõenäoline, et nii suure tehingu puhul sekkuvad konkurentsijärelevalve asutused. Kuigi praegu tegutseb turul palju väiksemaid AI-tehnoloogiafirmasid, liigub trend selleni, et suuremad ettevõtted neelavad väiksemad alla. “Kui kogu võimsus koondub vaid mõne tehnoloogiahiiglase kätte, siis see ei ole ühiskonna ega turu jaoks hea,” sõnas Janson.

Tehisintellekti tulevikust ja Nvidia keerulistest suhetest Hiinaga saab pikemalt kuulata intervjuust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.