Bauroc andis jalgpallihallile miljoni ja nime

Rakvere linnapea Triin Varek ja Bauroc ASi nõukogu esimees Ivar Paplavskis allkirjastasid peagi valmivas jalgpallihallis miljonilepingu.
Foto: Andres Pulver
Muidugi ei saanud miljonit kingituseks linnapea isiklikult, vaid Rakvere linn. Ning sedagi mitte otseselt kingitusena. Nimelt allkirjastasid Triin Varek ja Bauroc AS nõukogu esimees Ivar Paplavskis reklaamteenuste lepingu, mille kohaselt saab peagi valmiv jalgpallihall nimeks Bauroc Rakvere jalgpallihall ning ettevõte toetab seda kümne aasta jooksul 100 000 euroga aastas.
