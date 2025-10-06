Tagasi 06.10.25, 14:59 Bauroc andis jalgpallihallile miljoni ja nime “Ma ei tea, kas ükski Eesti linnapea on kunagi nii suurt kingitust mõneks tähtpäevaks saanud,” muheles Rakvere linnapea Triin Varek, kel esmaspäeval täitus täpselt kuus aastat linnapea ametis.

Rakvere linnapea Triin Varek ja Bauroc ASi nõukogu esimees Ivar Paplavskis allkirjastasid peagi valmivas jalgpallihallis miljonilepingu.

Foto: Andres Pulver

Muidugi ei saanud miljonit kingituseks linnapea isiklikult, vaid Rakvere linn. Ning sedagi mitte otseselt kingitusena. Nimelt allkirjastasid Triin Varek ja Bauroc AS nõukogu esimees Ivar Paplavskis reklaamteenuste lepingu, mille kohaselt saab peagi valmiv jalgpallihall nimeks Bauroc Rakvere jalgpallihall ning ettevõte toetab seda kümne aasta jooksul 100 000 euroga aastas.