Bolti IoT juht: kahtlustatakse, et väga palju narkoäri toimub tõukside peal

Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Energiatootja Utilitas Wind hakkab selle aasta lõpus Eestis tootma rohevesinikku, projekti raames ostetakse ka 30 vesinikuautot, mida hakkab Tallinna tänavatel opereerima sõidujagamisteenust pakkuv Bolt.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.