Tagasi 06.10.25, 14:22 Ülevaade: USA suurfirmade insaiderid ostsid enim spordifirmat, Euroopa omad kasiinotarkvara tootjat Tänavu on nii USA kui Euroopa börsid teinud uusi rekordeid, mistõttu on ka insaiderid ostnud ja müünud suuremates kogustes aktsiaid. Ülevaate pani kokku Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad.

Üheks ettevõtteks, mida insaiderid kokku ostavad on Rootsi kiirmoe jaemüüja H&M.

Foto: imago images/Scanpix

Insaiderite ostud ja müügid vihjavad, mida arvavad siseringi inimesed ettevõtte edasisest käekäigust. USAs loetakse insaideriks börsifirma nõukogu liikmed või vastutavad juhid ning kõik aktsionärid, kellele kuulub üle 10% aktsiakapitalist. Siseringi tehingud on seadusega lubatud, kuid on rangelt piiratud ning need avalikustatakse.