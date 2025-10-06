Töökäte puudus surub tööstuste eksporditurul konkurentsist välja

Töötajate puudusest omakorda tingitud kiire palgakasv on üks eksportivate tööstuste konkurentsivõime räsija.
„Kuigi tööjõud on võib-olla kättesaadavamaks muutunud, siis odavamaks see muutunud ei ole. Ega muutu ka, see on päevselge,“ kirjeldab klaaspakette tootva Glassense
juhatuse liige Markus Kirsberg
.
„Demograafiline olukord ei ole meil ju lühiajaline kriis, vaid juba aastakümneid oleme saanud ette ennustada, mis seis meil 2025–2026. aastal on. Selleks ei ole vaja ka selgeltnägija olla, piisab statistika vaatamisest,“ täiendab Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht
.
Lisaks kiiresti kasvanud palgakuludele teevad eksportivatele ettevõtetele muret ka energia ja toorme kallinemine ning tollisõda ja protektsionism. Kuidas sellistes keerulistes oludes siiski edukalt äri arendada, mis on Eesti majanduse kasutamata võimalused ja kuidas turgutada ajalooliselt madalat kindlustunnet, sellest räägivad saates klaaskiust lipumaste tootva Flagmore
juhataja Rivo Sisas
, klaaspakettide tootja Glassense juhatuse liige Markus Kirsberg ja Eesti Turvaettevõtete Liidu juht Andre Lilleleht.
Saatejuht on Rivo Sarapik.