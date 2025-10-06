Jaapani aktsiaturud tervitasid uut peaministrit rekordiga

Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.
Foto: Reuters/Scanpix
Jaapani Nikkei aktsiaindeks hüppas esmaspäeval ligi 5% ning laiem Topix aktsiaindeks kerkis 3,3%, saavutades ka uue rekordtaseme. Samal ajal nõrgenes Jaapani jeen dollari suhtes 1,9%. Jaapani liberaaldemokraatlik partei valis oma juhiks Sanae Takaichi, kes on öelnud, et viib edasi eelmise peaministri lubatud fiskaalstiimulite rakendamist.
USA president Donald Trump sõlmis Jaapaniga kaubandusleppe, mis alandab autode imporditariife ja hoiab ära uute karistuslike maksude kehtestamise teistele Jaapani kaupadele. Vastutasuks lubas Jaapan suunata Ameerika Ühendriikidesse 550 miljardi dollari ulatuses investeeringuid ja laene.
