Tagasi 06.10.25, 10:15 Jaapani aktsiaturud tervitasid uut peaministrit rekordiga Jaapanis valitsevaks liberaaldemorkaatliku partei uueks juhiks valitud Sanae Takaichist saab tõenäoliselt riigi esimene naispeaminister. Uudise peale tõusid Jaapani aktsiad rekordiliselt kõrgele.

Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.

Foto: Reuters/Scanpix

Jaapani Nikkei aktsiaindeks hüppas esmaspäeval ligi 5% ning laiem Topix aktsiaindeks kerkis 3,3%, saavutades ka uue rekordtaseme. Samal ajal nõrgenes Jaapani jeen dollari suhtes 1,9%. Jaapani liberaaldemokraatlik partei valis oma juhiks Sanae Takaichi, kes on öelnud, et viib edasi eelmise peaministri lubatud fiskaalstiimulite rakendamist.