  OMX Baltic 292,71
  • OMX Riga0,18%908,7
  • OMX Tallinn0,11%1 952,92
  • OMX Vilnius0,2%1 246,14
  • S&P 5000,01%6 715,79
  • DOW 300,51%46 758,28
  • Nasdaq −0,28%22 780,51
  • FTSE 100−0,18%9 473,78
  • Nikkei 2254,75%47 944,76
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,33
  06.10.25, 10:15

Jaapani aktsiaturud tervitasid uut peaministrit rekordiga

Jaapanis valitsevaks liberaaldemorkaatliku partei uueks juhiks valitud Sanae Takaichist saab tõenäoliselt riigi esimene naispeaminister. Uudise peale tõusid Jaapani aktsiad rekordiliselt kõrgele.
Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.
  • Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Jaapani Nikkei aktsiaindeks hüppas esmaspäeval ligi 5% ning laiem Topix aktsiaindeks kerkis 3,3%, saavutades ka uue rekordtaseme. Samal ajal nõrgenes Jaapani jeen dollari suhtes 1,9%. Jaapani liberaaldemokraatlik partei valis oma juhiks Sanae Takaichi, kes on öelnud, et viib edasi eelmise peaministri lubatud fiskaalstiimulite rakendamist.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

