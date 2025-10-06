Tagasi 06.10.25, 12:00 Tesla teeb vihjeid uue automudeli turule toomisest Möödunud nädala lõpus postitati Tesla X-i kontole kaks üheksasekundilist videot, mis analüütikute sõnul viitavad uue ja odavama sõidukimudeli turule toomisele, millelt loodetakse abi kehvade müüginumbrite parandamiseks.

Analüütikud spekuleerivad, et uus automudel võiks langevatele müüginumbritele positiivselt mõjuda.

Foto: IMAGO/Scanpix

Kahest videost ühel on näha propelleri moodi velge ning teisel sõidukit valgustatud esituledega. Mõlema võideo lõpus ilmub ekraanile kuupäev 7. oktoober. Kuigi varem on Tesla sõidukimudeli Model Y odavama versiooni turule toomist edasi lükanud, siis selle aasta juunis teatas ettevõte, et mudeli esimesed eksemplarid on valmis. Samal ajal lubati müügiga algust teha selle aasta neljandas kvartalis.