Euroopa tahab pagulasi ümber asustada, Eesti saab erandi
Euroopa Liit plaanib uut 30 000 inimese ja 600 miljoni euro suurust rändekriisi lahendamise paketti lõunapoolsete liikmesriikide abistamiseks. Eesti olukord on piisavalt raske, et saada sellest ajutiselt erand.
Tuleval aastal võib töötamise eesmärgil Eestisse rännata 1292 inimest, mis on pisut vähem kui eelnevatel aastatel. Tänavusest kvoodist on septembri alguse seisuga kasutamata enam kui kolmandik ehk 489 elamisluba.
Riias asuva äri- ja bürookvartali Preses Nama Kvartāls arendaja käivitab programmi üheksanda võlakirjade emissiooni. 9% intressiga võlakirjade pakkumine toimub 18.–29. maini 2026. aastal ning võlakirjad on tagatud esimese järgu hüpoteegiga Preses Nama Kvartāls varadele. Ettevõte soovib emissiooniga kaasata kuni 5 miljonit eurot.