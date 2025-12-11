Tagasi Raadiohommikus: pankade vastutus pettuste eest, Eesti suurim logistikafirma ja väikesed sendid Nädala viimases hommikuprogrammis räägime Euroopa Liidu plaanist panna pangad vastutama pettuste eest, turistide statistikast, sentide ringlusest ning maailma ja ka Eesti suurima logistikafirma sünnist. Loe AI kokkuvõtet INVL Family Office’i Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor selgitab sisuturundussaates, kuidas jõukad investorid haldavad oma vara ja kasutavad alternatiivseid varaklasse. Arutelu keskendub kinnisvaraturule, mets- ja põllumaade võimalustele ning taristusektorile. Äripäeva eetris käsitlevad ajakirjanikud riigieelarvet, presidendi Kasahstani visiiti ja Isamaa erakonna algatust kriminaalprotsessi lõpetamiseks. 'Kiired ja vihased' saatejuht Julia Laidvee vestleb Suhe baari asutaja Inger-Helene Väratiga baaripidamise väljakutsetest. Arkadi Popov tutvustab 'Terviseuudistes' Tallinna Haigla projekti. Saateid saab kuulata erinevatel sagedustel üle Eesti.

Kell 7.30 tuleb stuudiosse rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna nõunik Jarmo Lilium, kes räägib Euroopa Parlamendi initsiatiivist panna makseasutused vastutama pettuste eest. Saame teada, kas Eesti pangad hakkavad päriselt väljapetetud raha inimestele kompenseerima.

Kell 8 on külas Hotellide ja restoranide liidu juht Külli Kraner, kes kommenteerib värsket turismistatistikat. Välisturistide arv suureneb, kuid võrreldes koroona-eelse ajaga on see endiselt madal. Kas ettevõtjad on numbritega rahul? Ning mis on nende väljavaated eelseisvaks jõuluhooajaks?

Kell 8.30 on stuudios Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve, kes räägib, kuidas on läinud väikeste sentide kokkukorjamine Eestis, kuhu ja miks neid saadetakse ning kuidas on läinud ostusummade ümardamisega Eesti poodides.

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Kell 9 on külas DSV Road AS tegevjuht Aivar Tõruke, kes räägib logistikahiidude DSV ja Schenker ühinemisest, mille järel sündis suurim logistikaettevõte ka Eestis. Raadiohommikut veavad ajakirjanikud Polina Volkova ja Kristjan Kurg. Päev jätkub järgmiste saadetega: 10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Kuidas jõukad investorid oma vara juhivad ja milliseid võimalusi pakuvad alternatiivsed varaklassid? INVL Family Office’i Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor räägib, millega tegelevad family office’id ja millistele investeeringutele saab varahaldurite kaudu ligi väljaspool aktsiaturge. Saates tuleb juttu kinnisvaraturu hetkeseisust ja väljavaadetest nii Baltikumis kui USAs, aga ka metsa- ja põllumaade võimalustest, taristusektorist ning tehnoloogiast. Saates selgitatakse, kuidas varahaldurid oma valikuid teevad, milliseid riske hindavad ja miks sellised investeeringud aitavad portfelli kõikumisi vähendada. Saadet juhib Simo Sepp. 11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates on seekord teemaks riigieelarve, presidendi Kasahstani visiidi järel tekkinud poleemika, kriminaalprotsessi lõpetamist taotlev Isamaa erakond ning ERR-i nõukogu esimehe tagasikutsumine. Lisaks kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja, mis tulevad seekord mõlemad ettevõtlusest. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Indrek Lepik ja Karl-Eduard Salumäe. 13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas Suhe baari üks asutajatest ja tegevjuht Inger-Helene Värat. Suhe baar pidi hiljuti kolima Tallinna pidude tuiksoonelt Telliskivist kaugemale Koplisse. Seda aga ajutiselt. Uurime saates Väratilt, kuidas on kolimine klientide poolt vastu võetud ja millised on Suhte edasised plaanid. Hetkel kuum Eesti uus limonaad äratab välismaal huvi. “See on pöörane, kui palju on meid küsitud” Karmen Joller: Eestis on arste ja õdesid, kes tegelikult ei tohiks töötada Kahjumis metalliäri lõpetas tootmise ja koondab töötajad ST Väikesest koduturust maailma: kuidas muuta ekspordisoov praktiliseks kasvuks

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Lisaks räägime Väratiga tema eelnevatest baaripidamise kogemustest Tartus ja Pärnus. Saame teada, miks peab ta oluliseks ettevõttega seotud keeruliste sündmuste adresseerimist avalikkuses ja mis on viinud Suhte kiire kasvuni. Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00-16.00 “Terviseuudised”. Külas on tervisesuunaja, äsja moodustatud Tallinna Haigla juht Arkadi Popov, kes räägib Eesti tervishoiu kitsaskohtadest ja võimalustest uue haiglaga neid lahendada.

Juttu tuleb ka Popovi teekonnast arsti ja juhina ning sellest, miks Tallinna Haigla projekt on tema senise töö loogiline jätk. Küsimusi esitab Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu, saate toimetab Violetta Riidas.

LAUPÄEV, 13.12

11.00-12.00 “Mälupäev”. Käes on mälumängusaate teine poolfinaal ehk saab selgeks, kes lähevad vastastikku jaanuarikuises finaalis. Finaalikohta püüavad Zone Media ja Schöttli Keskkonnatehnika.

Zone’i esindavad juba möödunud hooajast tuttavad tarkvaraarendaja Arne Meier ja suurkliendispetsialist Sten Nurmeta. Schöttli Keskkonnatehnika võistkonda kuuluvad projektijuht Alo Landberg ja tehnikadirektor Indrek Salis.

Kokku kõlab saates kümme küsimust, mille on koostanud mälumänguentusiast ja “Mälupäeva” saatejuht Janar Tiiroja.

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