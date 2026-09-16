Gaas kallineb taas: kohalik põlevkiviõli pakub tööstusele soodsamat alternatiivi olemasolevas katlamajas

Euroopa gaasihind on 2026. aastal taas järsult tõusnud. Vaid loetud kuude jooksul on maagaasi börsihind (Dutch TTF) tõusnud üle 100% ehk sisuliselt kahekordistunud. Täna, septembri keskel on börsihind juba 80€ MWh kohta. Oluline on võrrelda võrreldavaid numbreid. Gaasi puhul tuleb arvestada lisaks kütusele võrguteenuse, aktsiisi ja katla kasuteguriga, mis omakorda viib soojusenergia kogukulu üle 100€/MWh.
- Üleminek gaasilt põlevkiviõlile ei tähenda tingimata uue katlamaja ehitamist. Paljudes tööstuslikes katlamajades saab olemasoleva katla kohandada vedelkütusele.
- Foto: SW Energia OÜ
Tööstusettevõtete jaoks tähendab see põhjust vaadata üle oma katlamaja kütusevalik ja kulud. Üheks alternatiiviks kodumaise hakkepuidu kasutamise kõrval on Eestis toodetud põlevkiviõli, mis võimaldab paljudel juhtudel vähendada küttekulusid ilma kogu olemasolevat katlamaja välja vahetamata.
Praktikas võib põlevkiviõli anda tänaste hindade juures tööstuslikus katlamajas märgatavalt madalama soojuse MWh hinna kui maagaas. Mida suurem on ettevõtte soojusenergia tarbimine, seda suuremaks muutub hinnavahe eurodes. Juba 10–20 €/MWh erinevus tähendab näiteks 5000 MWh aastatarbimisega ettevõttele 50 000–100 000 euro suurust erinevust aastases küttekulus.
Tarbijad on siiani eelistanud põlevkiviõlile maagaasi, kuna on loodud kuvand, et gaas on justkui keskkonnasõbralik ja murevaba kütus. 2022. aasta energiakriis oli silmi avav raputus, kui imporditava gaaskütuse hind tõusis lühikese aja jooksul ligemale 10 korda. Nüüd, aastal 2026, on energiaturgudel märgata sarnaseid trende, geopoliitilised kriisid on kergitanud importkütuste hinda ja tasub kaaluda kodumaiseid alternatiive, ka ajutise või alternatiivkütuse lahendusena.
Artikkel jätkub pärast reklaami
- Viimasel aastal on gaasi turuhind (TTF EU) tõusnud ligi 2 korda. 2022. aasta energiakriisi ajal oli gaasi hind lausa 10-kordne.
Gaasikatlamaja ei pea välja vahetama
Üleminek gaasilt põlevkiviõlile ei tähenda tingimata uue katlamaja ehitamist. Paljudes tööstuslikes katlamajades saab olemasoleva katla kohandada vedelkütusele. Sõltuvalt olemasolevatest seadmetest tähendab see eelkõige sobiva õlipõleti, mahutipargi, pumpade, torustiku ja automaatika paigaldamist. SW Energia kogemuse põhjal on üleminek tehniliselt võimalik eelkõige suuremates katlamajades ning lahendust tasub kaaluda alates ligikaudu 100–200 kW võimsusest.
Veelgi parem lahendus võib olla kahe kütuse kasutamise võimaluse säilitamine. Nii ei pea ettevõte tegema pikaajalist panust ainult ühele kütusele – kasutada saab seda kütust, mis on konkreetsel perioodil majanduslikult soodsam või paremini kättesaadav. SW Energia kasutab katlamajades erinevaid kütuseid, lisaks varem mainitud maagaasile ja põlevkiviõlile pakume oma klientidele LPG-gaaskütust ning kohalikke taastuvenergial töötavaid lahendusi: puitpelleti ja hakkepuidu katlamajad. Kui keskmise energiaintensiivse tööstuse biokütuse katlamaja (näiteks hakkepuidul töötav katlamaja) arendustsükkel on ca 12 kuud, siis gaaskütuste asendamine kohaliku põlevkiviõliga võtab spetsialistidel 2–3 tööpäeva ning on investeeringuna kümneid kordi soodsam lahendus. Kui võrreldes suurte tööstuste gaasi- ja õlikatlamaja, siis erinevusi on vähem, kui arvata võiks.
- Näide SW Energia kaasaegsest katlamajast, kus saab kasutada kolme erinevat sisendkütust: kodumaist hakkpuitu ja põlevkiviõli ning reservkütusena gaasi.
- Foto: SW Energia OÜ
Lisaks hinnale on ettevõtete jaoks oluline ka varustuskindlus ja võimalus reageerida energiaturu muutustele. Kui katlamajas on olemas nii gaasi kui ka vedelkütuse kasutamise võimalus, saab ettevõte hinnariski oluliselt paremini juhtida. Kui gaas muutub kalliks, saab kasutada õli. Kui turuolukord pöördub, saab minna tagasi gaasile. See annab tööstusettevõttele oluliselt tugevama positsiooni kui sõltumine ainult ühest kütusest.
Kodumaised kütused suurendavad energiajulgeolekut
Kohalikul kütusel põhinev mitmekesine energiavarustus aitab vähendada olukordi, kus ühe importkütuse tarnehäire või järsk hinnatõus kandub kiiresti üle ettevõtete ja tarbijate energiakuludesse. Mida rohkem on kasutatavaid kohalikke alternatiive, seda paremini suudame pehmendada maailmaturu hinnatippude mõju ja tagada varustuskindluse ka keerulisemates turuolukordades.
Näiteks on vastu 2026. aasta sügist EL-i gaasivarude seis 13 aasta madalaim, seevastu põlevkiviõli saadavusega Eestis probleeme ei ole ning SW Energia hoiab ka oma ladudes strateegilist varu. Põlevkiviõli, hakkepuit ja pellet täidavad erinevat rolli. Hakkepuit ja pellet on taastuvad biokütused ning sobivad hästi pikaajaliseks soojatootmiseks. Põlevkiviõli on fossiilne kütus, kuid selle tugevuseks on võimalus kasutada seda olemasolevates tööstuslikes katlamajades alternatiivina imporditud maagaasile.
SW Energia OÜ pakub lahendust alates mahutite ja põletite rendist kuni kütuse tarne ja katlamajade hoolduseni.
Kontakt:
Võta meiega ühendust ja leiame just sinu äri jaoks sobivaima küttelahenduse.
Vadim Nogtev / Arendusosakonna juht
/ [email protected]
/ 5668-6539
Heiki Põldsam / Müügijuht
/ [email protected]
/ 5662-0109