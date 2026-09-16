Elon Muski alluvuses töötanud juht: magasin autos, igal hetkel ähvardas vallandamine
Elon Muski ettevõtetes SpaceX ja Tesla aastaid juhina töötanud Steven Prasti sõnul nõudis miljardär oma töötajatelt täielikku pühendumist ja keskendumist just parasjagu lahendamist vajavale probleemile.
Tesla avalikustab neljapäeval Texases toimuval üritusel oma kahekohalise Cybercabi, mida ettevõtte tegevjuht Elon Musk peab võtmetegijaks püüdlustes tõusta juhita sõidukite turu liidriks, vahendab Reuters.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.