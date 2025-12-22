EY Eesti haaras enda ridadesse Microsofti taustaga juhi

Viru Keskus saab pikaajalise rekonstrueerimise järel uue juhi, Gertti Kogermanni asemel hakkab Tallinna südalinna kaubanduskeskust juhtima Tallinna Kaubamaja ja Põhjala pruulikoja eesotsast tuntud Enn Parel.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.