Zelenskõi plaanib pühapäeval kohtuda Trumpiga

Ukraina ja USA on koostanud uue 20-punktilise rahuplaani sõja lõpetamiseks, teatas teisipäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Tema sõnul on varasem Ukrainale ebasoodne kava ümber tehtud, kuid endiselt käib vaidlus territooriumi loovutamise üle.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.