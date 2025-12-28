„Need, kes süüdistavad Trumpi USA liidrirolli languses, annavad talle liiga palju tunnustust“
USA president Donald Trump pöörab ajaratast tagasi ja kujutab rahvusvahelisele õigusele eksistentsiaalset ohtu… ning on samal ajal tagajärg, mitte põhjus, kirjutasid lõppeval aastal Äripäeva esseistid.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.