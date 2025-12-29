Ukraina rahukõnelused USAga jäid läbimurdeta. Trump: mõned okkalised teemad tuleb veel lahendada
Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõi jõudsid nädalavahetusel Floridas rahukõnelustes julgeolekugarantiidega lõpusirgele, kuid üks oluline teema otsib veel lahendust.
USA president Donald Trump on Ukraina-Vene rahu saavutamise suhtes optimistlik, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Eesti peaministri Kristen Michali juttu mööda skeptiline. Venemaa pommitab Trumpi ja Zelenskõi kohtumise eel ägedalt Kiievit.
Neljanda sõja-aasta lävel läkitatakse Eestist Ukrainasse nii autosid, akujaamu, meditsiinivahendeid, aga ka saunu, kalavõrke ja villasokke. Abivajadus püsib, eestlaste toetus on Ukrainas väga hinnatud, aitajaid jääb aga vähemaks.
Ukraina ja USA on koostanud uue 20-punktilise rahuplaani sõja lõpetamiseks, teatas teisipäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Tema sõnul on varasem Ukrainale ebasoodne kava ümber tehtud, kuid endiselt käib vaidlus territooriumi loovutamise üle.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.