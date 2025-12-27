Sõjaväsimus arvudes. Annetused Ukraina abistajatele kukuvad, rahu ei paista kusagil
Neljanda sõja-aasta lävel läkitatakse Eestist Ukrainasse nii autosid, akujaamu, meditsiinivahendeid, aga ka saunu, kalavõrke ja villasokke. Abivajadus püsib, eestlaste toetus on Ukrainas väga hinnatud, aitajaid jääb aga vähemaks.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.