Sõjaväsimus arvudes. Annetused Ukraina abistajatele kukuvad, rahu ei paista kusagil

Neljanda sõja-aasta lävel läkitatakse Eestist Ukrainasse nii autosid, akujaamu, meditsiinivahendeid, aga ka saunu, kalavõrke ja villasokke. Abivajadus püsib, eestlaste toetus on Ukrainas väga hinnatud, aitajaid jääb aga vähemaks.