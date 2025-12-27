Trumpi ja Zelenskõi kohtumise eel: Trump näeb häid võimalusi, Kiievis langevad pommid
USA president Donald Trump on Ukraina-Vene rahu saavutamise suhtes optimistlik, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Eesti peaministri Kristen Michali juttu mööda skeptiline. Venemaa pommitab Trumpi ja Zelenskõi kohtumise eel ägedalt Kiievit.
Neljanda sõja-aasta lävel läkitatakse Eestist Ukrainasse nii autosid, akujaamu, meditsiinivahendeid, aga ka saunu, kalavõrke ja villasokke. Abivajadus püsib, eestlaste toetus on Ukrainas väga hinnatud, aitajaid jääb aga vähemaks.
Ukraina ja USA on koostanud uue 20-punktilise rahuplaani sõja lõpetamiseks, teatas teisipäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Tema sõnul on varasem Ukrainale ebasoodne kava ümber tehtud, kuid endiselt käib vaidlus territooriumi loovutamise üle.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.