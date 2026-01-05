Šveitsi valitsus külmutas Maduro varad neljaks aastaks

Välisministeerium jälgib tähelepanelikult arenguid Venezuelas, sealhulgas seal viibivate Eesti kodanike julgeolekut ja turvalisust. Samas ei ole põhjust Venezuela presidendi Nicolás Maduro pärast pisaraid valada, teatas välisminister Margus Tsahkna.
USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.