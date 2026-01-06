Raadiohommikus: Ukrainasse panga tegija annab aru

Iute Groupi juht Tarmo Sild räägib raadiohommikus finantsfirma värskelt avaldatud plaanidest luua Ukrainasse pank.
Foto: Andras Kralla
Iute teisipäevase teate järgi kavatsetakse omandada maksejõuetuks muutunud kohaliku panga madala riskiga varad ja nendega seotud jaeklientide hoiustekohustused ning luua kaasaegne täisdigitaalne pank. Küsime Sillalt nii Ukraina turu riskide kui ka võimaluste kohta ning vestleme temaga sealsest olukorrast laiemalt.
Populaarse Instagrami konto Palgajutud looja Birgit Ruunik kirjutas arvamuskonkursile Edukas Eesti artikli, milles ütleb, et tunnustamata spetsialist on Eesti töökultuuri lahendamist vajav tragöödia. Jätkame temaga seda teemat raadiostuudios ja räägime rusuvast palgavaikusest.
12. detsembril istusid Hispaanias kitsukesse paati neli Eesti meest ning alustasid teekonda, et sõuda üle Atlandi ookeani. 24 päeva on nad keset suurt sinist sügavikku nüüd sõudnud. Mängime ette nendega peetud kõne.
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Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Külas on investor ja mentor Heidi Kakko, kellega räägime innovatsioonist nii, et see puudutaks ka neid ettevõtjaid ja juhte, kes tunnistavad, et ettevõttes ei ole teadus- ja arendusosakonda, pikalt aega katsetada ega üleliigset raha.
Arutleme, milline roll on innovatsioonis andmetel ja finantsnäitajatel ning kuidas innovatsiooni rahastada. Samuti räägime, mida ettevõtjad ise saavad teha, et nende innovatsioon oleks investori jaoks usutav. Saatejuht on Paavo Siimann.
12.00–13.00 “Äripäeva TOP*”. Saate esimeses pooles räägib möödunud aasta edukate ettevõtete TOPi võitnud Kapiteli juht Taavi Ojala, mis on nende edu taga ja millised tööd ootavad ees. Samuti avab Ojala pärast Arteri kvartali valmimist, mis on ettevõtte järgmine suurem projekt ning kui palju lööb Kapiteli tegemistes kaasa ettevõtte nõukogu esimees ja suurim osanik Toomas Annus.
Saate teises pooles keskendume maakondlikule ettevõtlusele, avades teemat Äripäeva peatoimetaja asetäitja ja maakondade TOPide eestvedaja Aivar Hundimäega. Ta räägib lähemalt, millised valdkonnad on maakondades rohkem esile kerkinud ning mis muremõtted käivad maakonnaettevõtjate laualt läbi. Saadet juhib Ken Rohelaan. Esimest korda oli saade eetris möödunud aasta detsembris.
13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Võtame fookusesse 2026. aasta: kas ja kuidas on Eesti riskikapitaliturg taastunud ning millist rolli mängivad selles meie oma pensionifondid?
Räägime Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) tegevjuhi Madis Lehtmetsaga võimalustest meie investeerimismaastikku parandada ja uurime, kas järgmised Eesti ükssarvikud tulevad laboritest või hoopis kaitseväe polügoonidelt. Saatejuht on Tarmo Virki.
15.00–16.00 “Tippkohtumine”. Aasta esimeses saates vestleme Bolti tegevjuhi ja ettevõtte ühe looja Markus Villiguga. Villig on hõivanud Äripäeva rikaste TOPis kolmanda positsiooni ja tulnud 2022. aastal Äripäeva aasta ettevõtjaks. Saates tuleb juttu Villigu nooruspõlvest, juhi töö põhilistest väljakutsetest ja sellest, kuidas suhtuda miljardärina jõukusesse.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
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