Raadiohommikus: Ukrainasse panga tegija annab aru

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Ellen Jõgi.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Külas on investor ja mentor Heidi Kakko, kellega räägime innovatsioonist nii, et see puudutaks ka neid ettevõtjaid ja juhte, kes tunnistavad, et ettevõttes ei ole teadus- ja arendusosakonda, pikalt aega katsetada ega üleliigset raha.

Arutleme, milline roll on innovatsioonis andmetel ja finantsnäitajatel ning kuidas innovatsiooni rahastada. Samuti räägime, mida ettevõtjad ise saavad teha, et nende innovatsioon oleks investori jaoks usutav. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 “Äripäeva TOP*”. Saate esimeses pooles räägib möödunud aasta edukate ettevõtete TOPi võitnud Kapiteli juht Taavi Ojala, mis on nende edu taga ja millised tööd ootavad ees. Samuti avab Ojala pärast Arteri kvartali valmimist, mis on ettevõtte järgmine suurem projekt ning kui palju lööb Kapiteli tegemistes kaasa ettevõtte nõukogu esimees ja suurim osanik Toomas Annus.

Saate teises pooles keskendume maakondlikule ettevõtlusele, avades teemat Äripäeva peatoimetaja asetäitja ja maakondade TOPide eestvedaja Aivar Hundimäega. Ta räägib lähemalt, millised valdkonnad on maakondades rohkem esile kerkinud ning mis muremõtted käivad maakonnaettevõtjate laualt läbi. Saadet juhib Ken Rohelaan. Esimest korda oli saade eetris möödunud aasta detsembris.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Võtame fookusesse 2026. aasta: kas ja kuidas on Eesti riskikapitaliturg taastunud ning millist rolli mängivad selles meie oma pensionifondid?

Räägime Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) tegevjuhi Madis Lehtmetsaga võimalustest meie investeerimismaastikku parandada ja uurime, kas järgmised Eesti ükssarvikud tulevad laboritest või hoopis kaitseväe polügoonidelt. Saatejuht on Tarmo Virki.