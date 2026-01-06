Tagasi Indrek Lepik: osa investoreid lõikab Venezuela kriisist kasu Leidub ka investoreid, kes on Venezuela olukorrast hoopis kasu lõiganud, rääkis Äripäeva välistoImetaja Indrek Lepik. Hommikuprogramm

Viimastel kuudel on investorid ostnud kokku Venezuela riigi võlakirju, lootes, et praegune režiim vahetub ja riik naaseb majanduslikus mõttes lääne sekka, rääkis Indrek Lepik Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lepik ütles, et Venezuela on naftavarude poolest jõukas riik, kuid ebakompetentne juhtimine on viinud olukorrani, kus riik ei tooda sisuliselt enam midagi maailmaturule ja vajaks uuesti jalule tõusmiseks väga suuri investeeringuid.

“Kui ma endale sellise üleoleva statement’i luban – kui sa bussijuhi presidendiks paned, et siis võib-olla ka niimoodi läheb,“ sõnas Lepik. ”Vähemasti sellise bussijuhi, kes iseenda võimetest aru ei anna.“