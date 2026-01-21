Tagasi Raadiohommikus: Kersti Kaljulaid annab geopoliitilise ülevaate Davosi majandusfoorumilt Neljapäeval kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaadet Davosi majandusfoorumilt, saate teada, kuidas ühest sportlasest saab ettevõtja, ning juttu tuleb ka laste ja noorte vaimsest tervisest. Loomulikult prognoosime ka majanduse käekäiku sel aastal.

Kell 7.45 võtame ühendust president Kersti Kaljulaid iga, kes viibib Davosis. Uurime, millised on meeleolud Davosis ning kuidas vaadatakse seal USA ja Euroopa erimeelsusi. Samuti uurime, mis jäi Kaljulaidile kõlama USA presidendi Donald Trumpi kõnest.

Kell 8.05 hakkame rääkima endise korvpalluri Kerdu Leneariga, kes veab liikumist nimega Athletepreneurs. Mis saab sportlasest siis, kui ta on oma sportlaskarjääri lõpetanud ja selge struktuur on kadunud? Keegi pole õpetanud sportlast tegema järgmist sammu. Kuidas liikuda edasi ettevõtluse või persoonibrändi arendamisega. Just sellega tegelebki Athletepreneurs. Uurime Lenearilt, mis inspireeris teda sellist ettevõtmist vedama ja kuidas see tegelikult ühte sportlast aitab.

Kell 8.35 räägib Perearstide Seltsi juht Elle-Mall Sadrak, miks ei pääse lapsed ja noored psühhiaatri vastuvõtule ning kuidas riik peaks seda probleemi lahendama.

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Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 “Müüt või tõde?”. Tuuleparkide rajamine on tekitanud erinevates piirkondades palju vaidlusi ning hirmu, mis kohati tugineb sotsiaalmeedias levitatavatel müütidel. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ja Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul räägivad saates, kuidas arutelud tuuleparkide üle on ajas muutnud.

Saadet juhib Äripäeva Lääne-Virumaa korrespondent Andres Pulver

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