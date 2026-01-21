Raadiohommikus: Kersti Kaljulaid annab geopoliitilise ülevaate Davosi majandusfoorumilt
Neljapäeval kuulete Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaadet Davosi majandusfoorumilt, saate teada, kuidas ühest sportlasest saab ettevõtja, ning juttu tuleb ka laste ja noorte vaimsest tervisest. Loomulikult prognoosime ka majanduse käekäiku sel aastal.
President Kersti Kaljulaid Pärnu Juhtimiskonverentsil 2025.
Foto: Andras Kralla
Kell 7.45 võtame ühendust president Kersti Kaljulaidiga, kes viibib Davosis. Uurime, millised on meeleolud Davosis ning kuidas vaadatakse seal USA ja Euroopa erimeelsusi. Samuti uurime, mis jäi Kaljulaidile kõlama USA presidendi Donald Trumpi kõnest.
Kell 8.05 hakkame rääkima endise korvpalluri Kerdu Leneariga, kes veab liikumist nimega Athletepreneurs. Mis saab sportlasest siis, kui ta on oma sportlaskarjääri lõpetanud ja selge struktuur on kadunud? Keegi pole õpetanud sportlast tegema järgmist sammu. Kuidas liikuda edasi ettevõtluse või persoonibrändi arendamisega. Just sellega tegelebki Athletepreneurs. Uurime Lenearilt, mis inspireeris teda sellist ettevõtmist vedama ja kuidas see tegelikult ühte sportlast aitab.
Kell 8.35 räägib Perearstide Seltsi juht Elle-Mall Sadrak, miks ei pääse lapsed ja noored psühhiaatri vastuvõtule ning kuidas riik peaks seda probleemi lahendama.
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Umbes kell 9.05 räägime Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinaga. Nimelt on Swedbank tõstnud majanduskasvu ootusi pea igas kategoorias. Miks? Mis siis ikkagi majandust sel aastal veab? Seda arutamegi koos Mertsinaga. Loomulikult tuleb juttu ka geopoliitilistest mõjutustest.
Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Joonas-Hendrik Mägi.
Edasi jätkub raadiopäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Password”. Saates “Password: Marketing & Money” arutame, kuidas Eesti ettevõtted saaksid välisturgudel turunduslikult edukamad olla: miks bränd on A ja O ning kuidas teha nii, et edasimüüjal oleks sinuga lihtne koostööd alustada. Juttu tuleb ka pakendist, messidest ja sellest, miks hästi disainitud presentatsioon võib messidel olla ootamatult tugev konkurentsieelis. Külas on agentuuri La Ecwador asutaja ja juht Heily Aavik ning loovjuht Taavi Lehari.
Saadet juhib Hando Sinisalu
11.00–12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Aasta esimeses saates vaatame laiemalt otsa Euroopa Liidu plaanidele tööstuse digitaliseerimiseks ja targemaks tootmiseks. Kas targem tootmine annab ka rohkem ja keda digimäärused tegelikult aitavad, räägib Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.
Saatejuht on Mart Valner.
13.00–14.00 “Ruutmeetrite taga”. Kinnisvarabüroo Uus Maa värske juht Argo Pillesson ning LVM Kinnisvara juht Ingmar Saksing räägivad korterite tehingu- ja üüriturust ning selgitavad, miks väikekorter on praegu investori jaoks õigeim valik.
15.00–16.00 “Müüt või tõde?”. Tuuleparkide rajamine on tekitanud erinevates piirkondades palju vaidlusi ning hirmu, mis kohati tugineb sotsiaalmeedias levitatavatel müütidel. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ja Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul räägivad saates, kuidas arutelud tuuleparkide üle on ajas muutnud.
Saadet juhib Äripäeva Lääne-Virumaa korrespondent Andres Pulver
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