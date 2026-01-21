Restoraniärimees Sten-Erik Jantsonile kuulunud äri liigub pankrotti

Sten-Erik Jantson: “Te lasete mind sitaämbriga üle“
Linn tõstis tuntud restoraniärimehe Sten-Erik Jantsoni Vabaduse väljaku ruumidest välja, sest ta pole ligi aasta üüri maksnud. Nüüd aga tegi ärimees käigu, millega nõuab hoopis ise linnalt sada tuhat eurot.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.