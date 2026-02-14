14.02.26, 15:00 Raadiohitid: USA turgude luigelaul ja LHV uus tulemine Lõppeva nädala suurimate raadiohittide hulka kuulusid jutud Ameerika turgude keerulisest seisust ja LHV majandustulemustest.

LHV juht Mihkel Torim kommenteeris värskeid LHV Groupi majandustulemusi.

Foto: Liis Treimann

Nädala raadiohitid on järgmised:

Swedbanki strateeg hoiatab: USA turu võlu võib olla läbi, aeg portfell üle vaadata

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas e sõnul oli hiljutine turukõikumine investoritele üks viimaseid hoiatusi, mistõttu tasub kaaluda USA aktsiate osakaalu vähendamist ja riskide hajutamist.

Saates "Investor Toomase tund" selgitas Tanilas, kuidas USA turud on muutunud liiga kalliks ja kontsentreerituks, samal ajal kui dollaririsk ja riigivõla kasv kummitavad. Tema hinnangul on praegu mõistlik vaadata pigem Skandinaavia ja arenevate turgude poole, kus riigirahandus on paremas seisus ja valuutadel tõusuruumi.

Küsis Kaspar Viira.

LHV juht värsketest tulemustest: jõuame sinna, kus saan rusikaga vastu rinda taguda

LHV Groupi juht Mihkel Torim usub, et kuigi grupi majandustulemused olid tugevad, siis potentsiaali on pangal veel tohutult, mistõttu endale rusikaga vastu rinda ta veel pool aastat ametis olnud juhina ei tao.

Mihkel Torim kommenteeris Äripäeva raadio hommikuprogrammis värskeid LHV Groupi majandustulemusi. Lühidalt: tulemustega jäi ta rahule. Kuigi aastaplaanile jäi kontsern alla, siis neljas kvartal oli tugev. “Meil on alati ambitsioonikad plaanid ka,” ütles Torim.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.

Varahaldur: Jaan Tallinna AI-firma raputab turgu, tehnoloogiahiidude kasumid on ohus

Tehnoloogiagigandid nagu Meta, Microsoft ja Amazon kulutavad tehisarule sadu miljardeid dollareid, kuid investorid pole kindlad, et see end ära tasub, ütles Avaroni investeeringute juht Rain Leesi . “Turg premeerib võitjaid. Kui juhipositsioon kaob, kukuvad hinnatasemed kolinal.”

Tehnoloogiasektoris on toimumas suured nihked ning investorid jälgivad pingsalt, kas viimase kümnendi juhtivad ettevõtted suudavad enda positsiooni hoida ja kasumlikkust säilitada, selgitas Leesi Äripäeva raadio hommikuprogrammis, miks investorid möödunud nädalal tehnoloogiaaktsiaid müüsid.

Küsis Kristjan Kurg.

LHV seab sihi kahekordsele kasvule. Torim: kes kõrgeid eesmärke ei sea, neid ei saavuta

Kes kõrgeid eesmärke ei sea, neid ei saavuta. See iseloomustab panga ambitsioonikat hoiakut, rääkis grupi juht Mihkel Torim Äripäeva raadios. Kümnendi lõpuks prognoosib LHV kahekordset kasvu.

Kui siiani on LHV Ühendkuningriigi haru nõudnud suuri investeeringuid, siis lähiaastail annab see kasumisse märkimisväärse panuse, rääkis Torim.

LHV Briti äri laenuportfelli maht peaks sel aastal ületama eurodes miljardi piiri, ütles Torim. "Põhimõtteliselt jõuame olukorda, kus Ühendkuningriigi äri peaks hakkama meile kasumi mõistes järgnevatel aastatel juba oluliselt suuremat panust andma."

Küsis Indrek Lepik.

Siim Kallas hoiatab: suur riigilaen kargab käsist

Enamasti ei suudeta kasvavaid riigi kulusid ohjes hoida ning eelarveprotsessi poliitiliselt mõistlikult juhtida, märkis kunagine Reformierakonna juht ja Eesti Panga president Siim Kallas. Seetõttu on ta ka kriitiline SKPst 4,5 protsendini ulatuva Eesti riigieelarve miinuse suhtes.

“Oleks pidanud hoidma selle defitsiidi poole väiksema, ja see oli tehtav,” tõi Kallas saates “Poliitikute töölaud” välja kriitika praeguse valitsuse suhtes.

Kallas tõdes, et kuigi laenuvõtmine on majanduses normaalne protsess ning sellele hinnangu andmine pole päris must-valge, kipuvad vajalikud investeeringud riikides kiiresti kasvama ülekuluks ja lõppema laristamisega.

Küsis Lauri Leet.