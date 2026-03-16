Iute Moldova tegevjuht: meist saab täisvalikuga digipank
17 aastat tagasi Moldovas alustanud Iute naudib selles riigis edu, ent üritab end tootevalikud laiendades distantseerida kunagisest kiirlaenuandja kuvandist, panustades kasvava põlvkonna finants- ja investeerimisteadlikkusse.
Moldovas lasti käiku lennukad kuulujutud, müüte jagub meilegi
Kui Eesti veerand sajandit tagasi Euroopa Liitu astus, levitati ühiskonnas mitmesuguseid hirme ja müüte, millest osa olid naljakadki, nagu jutud reguleeritud banaanikõverusest. Praeguste liituda soovijate vastu kasutatakse aga juba süsteemset infosõda.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.