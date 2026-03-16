Iute Moldova tegevjuht: meist saab täisvalikuga digipank

Moldovas lasti käiku lennukad kuulujutud, müüte jagub meilegi

Kui Eesti veerand sajandit tagasi Euroopa Liitu astus, levitati ühiskonnas mitmesuguseid hirme ja müüte, millest osa olid naljakadki, nagu jutud reguleeritud banaanikõverusest. Praeguste liituda soovijate vastu kasutatakse aga juba süsteemset infosõda.