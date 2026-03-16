Tagasi Mikser: liitlased ei taha halvasti ettevalmistatud sõtta USA-le pea ees appi tormata Kuna USA sõjaline operatsioon Iraanis on kehvasti ette valmistatud ja nii USA võimuharude kui ka globaalsete liitlastega kooskõlastamata, ei torma liitlased Donald Trumpi üleskutsete peale pea ees selle konfliktiga liituma, rääkis Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.

“Tundub, et selle briljantselt taktikaliselt läbiviidud sõjalise operatsiooni laiemad poliitilised ja majanduslikud tagajärjed on jäetud tavatult suurel määral läbi mõtlemata. Nii et ameeriklased on kindlasti keerulises olukorras,” sõnas Mikser Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Seega pole liitlaste survestamine ilma neid kaasamata Mikseri hinnangul hea lähenemine. “Seda enam, et demokraatlikes riikides tuleb arvestada ka avaliku arvamusega, mis ei ole paraku eriti seda sõjalist operatsiooni toetav,” lisas Mikser.

Lisaks tuli intervjuus pikemalt juttu Moldovast, kes on lühikese ajaga jõudnud Euroopa Liiduga liitumisele üllatavalt lähedale. Seejuures tõi Mikser välja, mis osas võtab Moldova Eestist eeskuju ja mis Moldova liitumist endiselt takistab. Samuti arutles Mikser Moldova venemeelse Transnistria piirkonna olukorra üle.