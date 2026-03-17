Koondamiskirves luksusäri kohal: ohus on pea kõik töötajad

Tallinna vanalinnas tegutseva kasiino ja luksushotelli Bombay Groupi eesmärk on meelitada kohale jõukad mängijad välismaalt. Esimene tegutsemisaasta on olnud testimise aeg. Nüüd loodetakse, et müügitöö hakkab vilja kandma, rääkis juhatuse liige Dajana Tiitsaar.