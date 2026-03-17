Koondamiskirves luksusäri kohal: ohus on pea kõik töötajad
Tallinna vanalinnas tegutsevat luksushotelli ja kasiinot pidav Bombay Group esitas töötukassale esialgse kava, mille järgi võib koondamine puudutada kuni 410 ametikohta. Ettevõttes töötab kokku 424 inimest.
Tallinna vanalinnas tegutseva kasiino ja luksushotelli Bombay Groupi eesmärk on meelitada kohale jõukad mängijad välismaalt. Esimene tegutsemisaasta on olnud testimise aeg. Nüüd loodetakse, et müügitöö hakkab vilja kandma, rääkis juhatuse liige Dajana Tiitsaar.