Nordea teatas koondamistest

Peamiselt Põhjamaades tegutsev Nordea pank kavandab tegevuse oluliselt efektiivsemaks muutmiseks ettevõttes ümberkorraldusi, mis puudutavad ligikaudu 1500 töötajat. Lõplikud numbrid selguvad pärast ametiühingutega peetavaid läbirääkimisi.
Helsingi börsil noteeritud finantskontsern Nordea teatas täna hommikul möödunud kvartali tulemustest: selgus intressitulud ja ärikasum vähenesid võrreldes möödunud aastaga. Põhjanaabritest analüütikud tunnevad muret ettevõtte kulude juhtimise üle.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.