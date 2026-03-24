Raadiohommikus: kodulaenud, kütus ja sookvoodid

Kolmapäevases hommikuprogrammis keskendume sellele, kuidas maailmasündmused meie igapäevaelu mõjutavad – juttu tuleb nii kodulaenudest kui kütusehinnast.
- Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
- Foto: Liis Treimann
Kell 7.10 tuleb stuudiosse Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma
, kellega räägime euribori kasvust, selle väljavaadetest ning mõjust kodulaenuturule.
Kell 7.30 saab kuulata intervjuud Eesti merendusklastri juhi Jaak Viilipus
ega. Hiljuti avaldasid mitmed Eesti merendusorganisatsioonid kriitikat meremajandusreformi läbiviimisele. Saame teada, mis täpsemalt erasektorile muret tekitab ning milliseid samme riigi poolt ettevõtjad näha sooviksid.
Kell 8.00 on külas Alexela
äriarenduse juht Tarmo Kärsna
, kellega räägime nafta ja gaasi hinna muutustest ning nende mõjust nii kütuseärile kui ka majandusele üldiselt.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Kell 8.30 on stuudios jätkusuutliku moebrändi Haruu tegevjuht Grete Adler. Hiljuti valiti Haruu osalema rahvusvahelises programmis Eco Fashion Week Australia, mida toetab Indoneesia valitsus. Räägime jätkusuutliku rõivaäri eripäradest ning sellest, mis viis Eesti firma teisele poole maakera.
Kell 9.00 on külas Ellex Raidla kapitaliturgude ekspert Gerli Kivisoo.
Suured börsifirmad peavad juba suve keskpaigaks viima sisse muudatusi juhatuses ja nõukogus, et neis oleksid esindatud ka naised. Arutame, millised Tallinna börsil noteeritud firmad on muudatusi teinud ja millised mitte, mis saab, kui ettevõte nõudeid ei täida, ning kuidas börsifirmad ise sookvootidesse suhtuvad.
Hommikuprogrammi juhib Polina Volkova, uudistetoimetaja on Ken Rohelaan.
Saatepäev jätkub viie saatega:
10.00 – 11.00 “Sisuturundusaade”.
Stuudios on ROI
arendusjuht Sandra Vallik
ja müügijuht Kristjan Kiil
, kellega arutame, kuidas teha bränditooteid, mis päriselt kasutusse jõuavad, mitte ei jää riiulile seisma. Räägime sellest, miks on tekkinud selge trend praktilisemate lahenduste poole ning miks eelistavad ettevõtted üha enam tekstiili ja meeskonnariietust. Lisaks selgitavad Vallik ja Kiil, millest nad kliendi vajaduste mõistmisel alustavad ning kuidas aidatakse orienteeruda väga laias tootevalikus.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00 – 12.00 “Kasvukursil”.
Millised tööandjate ja töötajate erimeelsusused jõuavad töövaidluskomisjoni, millest kõnelevad viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada, räägivad saates Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Grant Thornton Baltic
u õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits
.
Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Artikkel jätkub pärast reklaami
12.00 – 13.00 “Infopankur”.
Sarja hooaja esimeses saates räägime, mida saab ja mida pole mõtet e-mail turunduses teha. Stuudios on Taavi Pukk suhtekorraldusfirmast Skia Consult
ja Cassidy Valge Infopangast.
Saatejuht on Sigrid Kõiv.
13.00 – 14.00 “Energiatund”.
Saates räägime gaasihinna kujunemisest, selle dünaamikast ning ühtlasi küsime Eesti gaasivarude ja vastavasisuliste kriisiplaanide kohta kui gaasi defitsiit maailmas peaks püsima pikemalt. Saatekülalised Elengeri juhatuse liige Margus Kaasik ja Elering
i juht Erkki Sapp
.
Saatejuht on Lauri Leet.
15.00 – 16.00 “Äripäeva fookuses”.
Saate fookusesse oleme seekord palunud kunstniku Navitrolla, kellega räägime kunstist ja rõõmust, aga ka kunstiga äri tegemisest ning sellest, kuidas paratamatult rikastuda. Navitrolla ehk kodanikunimega Heiki Trolla
toob ka välja, et kui ta ei maaliks, jääks ta pöördumatult haigeks ja sureks kiiresti ära.
Saatejuht on Eget Velleste.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!