Raadiohommikus: kodulaenud, kütus ja sookvoodid

Kell 8.30 on stuudios jätkusuutliku moebrändi Haruu tegevjuht Grete Adler. Hiljuti valiti Haruu osalema rahvusvahelises programmis Eco Fashion Week Australia, mida toetab Indoneesia valitsus. Räägime jätkusuutliku rõivaäri eripäradest ning sellest, mis viis Eesti firma teisele poole maakera.

. Suured börsifirmad peavad juba suve keskpaigaks viima sisse muudatusi juhatuses ja nõukogus, et neis oleksid esindatud ka naised. Arutame, millised Tallinna börsil noteeritud firmad on muudatusi teinud ja millised mitte, mis saab, kui ettevõte nõudeid ei täida, ning kuidas börsifirmad ise sookvootidesse suhtuvad. Kell 9.00 on külas Ellex Raidla kapitaliturgude ekspert Gerli Kivisoo Suured börsifirmad peavad juba suve keskpaigaks viima sisse muudatusi juhatuses ja nõukogus, et neis oleksid esindatud ka naised. Arutame, millised Tallinna börsil noteeritud firmad on muudatusi teinud ja millised mitte, mis saab, kui ettevõte nõudeid ei täida, ning kuidas börsifirmad ise sookvootidesse suhtuvad.

Hommikuprogrammi juhib Polina Volkova, uudistetoimetaja on Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00 – 11.00 “Sisuturundusaade”. Stuudios on Stuudios on ROI arendusjuht Sandra Vallik ja müügijuht Kristjan Kiil , kellega arutame, kuidas teha bränditooteid, mis päriselt kasutusse jõuavad, mitte ei jää riiulile seisma. Räägime sellest, miks on tekkinud selge trend praktilisemate lahenduste poole ning miks eelistavad ettevõtted üha enam tekstiili ja meeskonnariietust. Lisaks selgitavad Vallik ja Kiil, millest nad kliendi vajaduste mõistmisel alustavad ning kuidas aidatakse orienteeruda väga laias tootevalikus.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00 – 12.00 “Kasvukursil”. Millised tööandjate ja töötajate erimeelsusused jõuavad töövaidluskomisjoni, millest kõnelevad viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada, räägivad saates Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Millised tööandjate ja töötajate erimeelsusused jõuavad töövaidluskomisjoni, millest kõnelevad viimase aja kaasused ja kuidas töölepingut seaduspäraselt lõpetada, räägivad saates Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ja Grant Thornton Baltic u õigusnõustamise valdkonna juht Kristel Tiits

Saadet juhib Mai Kroonmäe.