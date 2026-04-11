Eesti ostab juurde HIMARSi raketiheitjaid

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja USA kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin allkirjastasid lepingu kolme täiendava HIMARS raketiheitja soetamiseks. Leping näeb ette ka ligi 11 miljoni dollari suurust investeeringut Eesti kaitsetööstusesse.
Eile keskpäeval saabusid Ukraina hiiglasliku, Ruslani nime kandva ning ühtlasi maailma ühe suurema kaubalennukiga Eestisse kuus HIMARSi mitmikraketiheitjat. Täna näidati kauaoodatud masinaid avalikkusele.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?