Venemaa peatab Kasahstani nafta tarned Saksamaale

Pole midagi tõest kaugemat, kui panna Gruusiat, Armeeniat ja Aserbaidžaani oma asukoha tõttu ühte patta. Piirkonda lähemalt tudeerides rulluvad lahti keerulised, ent põnevad jõujooned ja suhted, kirjutab etnoloog Aimar Ventsel.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.