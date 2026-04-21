Venemaa peatab Kasahstani nafta tarned Saksamaale

Pole midagi tõest kaugemat, kui panna Gruusiat, Armeeniat ja Aserbaidžaani oma asukoha tõttu ühte patta. Piirkonda lähemalt tudeerides rulluvad lahti keerulised, ent põnevad jõujooned ja suhted, kirjutab etnoloog Aimar Ventsel.