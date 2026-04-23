“Vaenulik ülevõtmiskatse.” Vene ärimees nõuab Arle Mölderi laenuäri pankrotti

Vene miljonär Sergey Kolesnikov nõuab endisele kompanjonile Arle Mölderile kuuluva laenuäri pankrotti, viimase esindaja sõnul on tegemist vaenuliku ülevõtmiskatsega, et saavutada kontroll ühe või suisa mitme Novira gruppi kuuluva ettevõtte üle.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: milliseid põhjuseid Arle Mölder ja teised Novira Capitali esindajad toovad, et väita Sergei Kolesnikovi nõuet põhjendamatu olevat;

kuidas kommenteerib Sergei Kolesnikov tema ja Rolan Investmenti tegevust seoses võimaliku ülevõtmiskatsega;