Auverre rajatav gaasitehas läheb tehisintellekti juhtimise alla. „See investeering on üks etapp“

Eile Auveres nurgakivi saanud gaasitehas läheb maksma üle 35 miljoni euro ja juhtima hakkab selle süsteeme tehisintellekt. “Tehisintellekt annab meile võimaluse töötada režiimides, kus efektiivsus on maksimaalne ja energiakulu minimaalne,” ütles ettevõtte juhatuse liige Igor Berman.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas hakkab Auvere uus gaasitehas tehisaru abil tootmist juhtima ja miks peab Igor Berman seda järgmise suure investeeringu etapiks;

millistele klientidele hakkab Narva lähistel rajatav tehas hapnikku, lämmastikku ja argooni müüma ning miks on see oluline kogu piirkonna tööstusele;