Euroopa uus kord kaotab käsipagasi lisatasu

Finnair juhatuse esimees Sanna Suvanto-Harsaae ütleb, et Euroopa ettevõtted ei saa enam käsitleda geopoliitilisi kriise erandlike olukordadena. Tema hinnangul peab halvim võimalik stsenaarium olema tänases maailmas juba baasprogramm.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.