Tallinna restoranides satub hallide skeemide otsa: raha kilekotikeses ja ettevõtluskonto

Revolutile makstud tasu ilma igasuguste tagatisteta või sularaha kilekotikeses – neid variante kohtab inimene, kes toitlustussektoris tööd otsib, ütlevad allikad turul.
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artiklit lugedes teada:
- kui levinud on Tallinna restoranides sularahas või Revoluti kaudu makstav palk ilma tavapäraste garantiideta;
- mida rääkisid DodoPizza ja Pelmi esindajad nende kohta kõlanud süüdistustele ning kuidas nad töökorraldust selgitasid;